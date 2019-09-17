Son Dakika Haberleri: Adnan Oktar hakim karşısında: Tayyip Bey bizim evimize gelirdi, beni yakından tanır
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Adnan Oktar hakim karşısında: Tayyip Bey bizim evimize gelirdi, beni yakından tanır

10 dakika önce

Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 162’si tutuklu 238 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Silivri Cezaevi Kampüsü’nde başladı. Oktar savunmasında Ak Parti hükümetini desteklediği için İngiliz derin devletinin kendisini hedef aldığını söyledi.

Adnan Oktar hakim karşısında: Tayyip Bey bizim evimize gelirdi, beni yakından tanır, System.String[]

Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 162'si tutuklu 238 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Silivri Cezaevi Kampüsü'nde başladı. Oktar savunmasında Ak Parti hükümetini desteklediği için İngiliz derin devletinin kendisini hedef aldığını söyledi.


İlk kez hakim karşısına çıkan Oktar, İngiliz derin devletinin "Erdoğan hükümetini hedef aldığını" kendisinin ise "Erdoğan'ı desteklediğini" belirtti.

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Silivri Cezaevi, Adnan Oktar, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:45 
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