Adnan Oktar hakim karşısında: Tayyip Bey bizim evimize gelirdi, beni yakından tanır
10 dakika önce
Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 162’si tutuklu 238 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Silivri Cezaevi Kampüsü’nde başladı. Oktar savunmasında Ak Parti hükümetini desteklediği için İngiliz derin devletinin kendisini hedef aldığını söyledi.
Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 162'si tutuklu 238 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Silivri Cezaevi Kampüsü'nde başladı. Oktar savunmasında Ak Parti hükümetini desteklediği için İngiliz derin devletinin kendisini hedef aldığını söyledi.
İlk kez hakim karşısına çıkan Oktar, İngiliz derin devletinin "Erdoğan hükümetini hedef aldığını" kendisinin ise "Erdoğan'ı desteklediğini" belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:45
Adnan Oktar, mahkemedeki ilk ifadesinde İngiliz derin devletini suçladı Adnan Oktar'dan 'Kedicikler'le ilgili soruya yanıt: Allah aşkıyla seviyorum Adnan Oktar'dan mal varlığı sorusuna yanıt: Tek bir malım, mülküm hiçbir şeyim yok Adnan Oktar: "Mehdi olduğum yönünde iddiam kesinlikle olmamıştır"