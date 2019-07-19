Adnan Oktar hakkındaki iddianame kabul edildi
1 saat önce
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sonucunda 171'i tutuklu 226 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca Adnan Oktar
suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sonucunda 171'i tutuklu 226 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:07
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