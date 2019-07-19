Son Dakika Haberleri: Adnan Oktar hakkındaki iddianame kabul edildi
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Adnan Oktar hakkındaki iddianame kabul edildi

1 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sonucunda 171'i tutuklu 226 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Adnan Oktar hakkındaki iddianame kabul edildi, System.String[]
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sonucunda 171'i tutuklu 226 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:07 
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