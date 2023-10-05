Adnan Oktar'a bilgi sızdıran eski bakanın kim olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Adnan Oktar'a bilgi sızdıran eski bakanın kim olduğu ortaya çıktı

Son Güncelleme: 05.10.2023 10:44

8 bin yıl hapis cezası alan Adnan Oktar'ı operasyon öncesinde uyaran ismin eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan olduğu ortaya çıktı. Konu hakkında konuşan Okuyan, ''Bunlarla ilgili soruşturmalar olduğunu herkes biliyordu. Ben de kendilerini yanlış bir şey yapmayın diye dostça uyardım. Yanlış yapmamaları için uyardım'' ifadelerini kullandı.

Eski Emniyet Müdürü Furkan Sezer, Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon öncesinde Oktar'ın eski bir bakan tarafından uyarıldığını öne sürmüştü. Bu ismin kim olduğu merak edilirken eski bakan Yaşar Okuyan ismi öne çıktı. İddiaların sorulduğu Okuyan, "Bunlarla ilgili soruşturmalar olduğunu herkes biliyordu. Ben de kendilerini yanlış bir şey yapmayın diye dostça uyardım. Yanlış yapmamaları için uyardım" dedi.

"DİKKATLİ OLUN" DİYE UYARMIŞLAR

8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonlar, yıllar geçse de gündemden düşmüyor. Operasyonun yapıldığı dönemde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer'in, eski bir bakanın Adnan Oktar'ı soruşturma konusunda uyardığını ve "Adliyede sizinle ilgili bir hazırlık süreci var, süreç yürüyor, dikkatli olun, hocamızı uyarın" dediğini iddia etmişti.

Adnan Oktar'a operasyonlardan önce bilgi sızdıran ismin Yaşar Okuyan olduğu ortaya çıktı

"DOSTÇA UYARDIM"

Bu ismin kim olduğu merak edilirken Sözcü'den Saygı Öztürk, Furkan Sezer'in kastettiği bakanın Yaşar Okuyan olduğunu açıkladı. İddiaların sorulduğu Okuyan'ın, "Ben bunların televizyonlarına birkaç kez röportaja çıktım. Bir kere de iftarına gittim. Onların dışında bunlarla bir bağlantım yok. Ancak bunlarla ilgili soruşturmalar olduğunu herkes biliyordu. Ben de kendilerini yanlış bir şey yapmayın diye dostça uyardım. Yanlış yapmamaları için uyardım" dediği öğrenildi.

Adnan Oktar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adnan Oktar'a bilgi sızdıran eski bakanın kim olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adnan Oktar'a bilgi sızdıran eski bakanın kim olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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