Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın avukatı duruşma salonundan kovulunca mahkemeyi tehdit etti: Beni çıkartacak adam anasının karnından doğmadı - Son Dakika
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Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın avukatı duruşma salonundan kovulunca mahkemeyi tehdit etti: Beni çıkartacak adam anasının karnından doğmadı

13.09.2022 13:08

Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik hükmün istinaf mahkemesi tarafından usulen bozulmasının ardından yeniden görülen davanın 6. gününde taşkınlık çıkaran Oktar'ın avukatı Serhat Sinan Kocaoğlu mahkeme başkanı tarafından salondan çıkartıldı. Karara meydan okuyan Avukat Kocaoğlu, "Beni bu salondan yaka paça çıkaracak adam annesinin karnından doğmadı" sözlerini sarf etti. Mahkeme başkanı da, "Doğdu. Jandarma gerekeni yap" talimatını verdi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan ilk duruşmaya Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar getirildi. Salonda bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu. Duruşmayı çok sayıda izleyici de takip etti.

HAKLARININ KISITLANMASI İSTENDİ

Duruşmada tutuklu sanık Bora Y. tutukluluk haline yönelik savunma yaptığı sırada mahkeme başkanı Mahmut Başbuğ savunma süresini hatırlatarak uyarıda bulundu. Bunun üzerine Adnan Oktar'ın avukatı Serhat Sinan Kocaoğlu sanıkların savunma haklarının engellenmemesini istedi. Mahkeme başkanı sanığın savunma yaptığını belirterek savunma sonrasında söz hakkı verildiğinde konuşmasını istedi. Sanık Bora Y.'nin savunmasını bitirmesinin ardından söz alan avukat Sinan Kocaoğlu mahkemede sanıklara savunmaları için süre dayatılmasının hukuki olmadığını, sanıkların 4 yılı aşkındır tutuklu olduğunu ve savunma haklarının kısıtlanmamasını istedi.

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OKTAR'IN AVUKATI JANDARMA EŞLİĞİNDE SALONDAN ÇIKARILDI

Mahkeme başkanı sanıklara süre kısıtlamasında bulunulmadığını belirterek diğer sanığın savunmasına geçti. O sırada Oktar'ın avukatı Serhat Sinan Kocaoğlu mahkeme başkanının uyarılarına rağmen konuşmaya devam etti. Başkan Jandarma ekiplerine avukatın salondan çıkarılması talimatını verdi. Sanık avukatları bir süre bu duruma tepki göstererek avukat Kocaoğlu'nun dışarı çıkarılmasına engel olmaya çalıştı. Başkan "Jandarma beni duymuyor mu? Yaka paça tutup dışarı atın" dedi.

"BENİ BU SALONDAN ÇIKARTACAK ADAM ANNESİNİN KARNINDAN DOĞMADI"

Bunun üzerine Kocaoğlu, "Beni bu salondan yaka paça çıkaracak adam annesin karnından doğmadı" diyerek karşılık verdi. Mahkeme başkanı, "Doğdu. Jandarma gerekeni yap" ifadelerini kullandı. Bir süre sonra Adnan Oktar'ın avukatı Serhat Sinan Kocaoğlu Jandarma ekipleri eşliğinde salondan çıkarıldı.

Duruşma diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Sinan Kocaoğlu, Adnan Oktar, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın avukatı duruşma salonundan kovulunca mahkemeyi tehdit etti: Beni çıkartacak adam anasının karnından doğmadı - Son Dakika

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