Adnan Oktar'ın en büyük mağduru Ebru Şimşek'ten olay itiraflar! - Son Dakika

Adnan Oktar'ın en büyük mağduru Ebru Şimşek'ten olay itiraflar!

13.01.2021 15:46
Adnan Oktar'ın en büyük mağduru Ebru Şimşek'ten olay itiraflar!, System.String[]

Adnan Oktar ve 13 örgüt yöneticisi önceki gün 9 bin 803'er yıl hapse çarptırıldı. Örgüte karşı yıllarca tek başına savaşan eski manken Ebru Şimşek, POSTA'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu. Şimşek, ses getirecek açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

Amerika'da yaşayan Ebru Şimşek, Adnan Oktar suç örgütü davasında çıkan karar için "Adalet yerini buldu" dedi. Yıllarca örgüte karşı tek başına mücadele eden Şimşek "Bu olaylar ilk başıma geldiğinde en büyük desteğim ailemdi. Çevrem vebalı gibi kaçtı benden. Avukat, hakim nedir bilmiyordum. İlk şikayetimi Şişli Adliyesi'nde arzuhalciye yazdırdım. Benim avukatlarım caydırıldı. Avukat ordusu ile mücadele ettim. Bir tanesi duruşma esnasında benim için 'Göbeğini açmış, orucumu bozuyor' bile dedi. Avukatlar ellerinden geleni ardına koymuyordu beni perişan etmek için" diye konuştu.

Ebru Şimşek sözlerine şöyle devam etti:

"Show TV 1994 güzellik yarışmasına katılmıştım. Hey Girl Dergisi'ne fotoğraf göndermiştim, yüz güzeli de seçilmiştim. atv'de program sunmaya başladım, örümcek ağı da etrafımda sarılmaya başladı... Adnan Oktar, beni ekranda görmüş, delirmiş! Hatta bana 'Seni gazetede, televizyonda gördüm çok beğendim, pijamalarını al gel ve şahane malikanemde benimle yaşa' dedi. 'Gel sana burada en güzel şartları sunacağım, en iyi markaları giyeceksin, hayatın lüksle geçecek' denilince hissettim bunların din ile işinin olmadığını."

Adnan Oktar'ın en büyük mağduru Ebru Şimşek'ten olay itiraflar!

Amerika Birleşik Devletleri, Ebru Şimşek, Adnan Oktar, Adalet, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Adnan Oktar'ın en büyük mağduru Ebru Şimşek'ten olay itiraflar! - Son Dakika Magazin


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