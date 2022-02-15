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Adnan Oktar'ın eski "aslancığı": Benim görevim kadınları ona götürmekti, 200 kadın götürdüm - Son Dakika

Adnan Oktar'ın eski "aslancığı": Benim görevim kadınları ona götürmekti, 200 kadın götürdüm

15.02.2022 15:46
Adnan Oktar'ın eski "aslancığı": Benim görevim kadınları ona götürmekti, 200 kadın götürdüm

Adnan Oktar grubunu itiraflarıyla çökerten isimlerden biri olan Uğur Şahin, İngiliz basınına yaptığı açıklamada "Güzel olduğunu düşündüğüm kızlarla diyalog kurmak görevimdi" diye konuştu.

The Times'a konu olan ve dünya basınının da dikkatini çeken olayda Adnan Oktar'ın örgütünde yer alan kişiler anlattıklarıyla ses getirdi. Kadınların "kedicik", erkeklerin ise "aslancıklar" olarak bilindiği 'tarikatta' İngiliz gazete söz konusu durumu, ''Şu anda hapiste olan Adnan Oktar'ın Türkiye'deki seks tarikatının dehşetini yaşayan kadınlar ve erkekler yaşadıkları istismar ve manipülasyonları paylaştılar'' şeklinde duyurdu.

Suç örgütünün "aslanlar" olarak bilinen erkek üyeleri de, örgüt içindeki görevlerinden bahsetti. Uğur Şahin, Oktar'ı ilk duyduğunda genç olduğunu ve kısa sürede kendisini tarikata kadın toplayan 'aslanlarından' biri olarak bulduğunu söyledi.

''DİNİ BİR UYGULAMA OLARAK GÖRDÜM, ONUN İÇİN 200 KADIN GETİRDİM''

Şahin, ''Güzel olduğunu düşündüğüm kızlarla diyalog kurmak görevimdi. onlara bir mankenlik ajansı için çalıştığımı söylüyor ve süslü cümleler kuruyor, Oktar için seks köleleri haline getirilinceye kadar yavaş yavaş bağımsızlıklarını elinden alıyordum. Bize kendimizi düzgün, zengin bir insan olarak göstermemizi tavsiye ettiler. Herkesin hayalini kurduğu bir prens gibi. Yarış gibi bir şey, sanki hep yeni bir hedef belirliyorsun ve o hedefleri yakalamaya çalışıyor ve yarışın sonunda onu Adnan Oktar'la tanıştırıyorsun. O noktada Oktar ne yapacağını biliyor. O zaman bunu dini bir uygulama olarak gördüm. Onun için 200 kadın getirdim'' dedi.

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Adnan Oktar, Uğur Şahin, Türkiye, Times, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adnan Oktar'ın eski 'aslancığı': Benim görevim kadınları ona götürmekti, 200 kadın götürdüm - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adnan Oktar'ın eski "aslancığı": Benim görevim kadınları ona götürmekti, 200 kadın götürdüm - Son Dakika
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