Adnan Oktar'ın eski kedicikleriydi! İngiliz basınına konuştular: İstismar edildik, hapsedildik, anestezisiz ameliyata bile zorlandık! - Son Dakika

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İngiltere'nin köklü gazetelerinden The Sunday Times, Adnan Oktar'ın kurduğu ve Oktar'a bağlılık üzerinden bir araya gelmiş ve kapalı bir tarikat sistemi içinde yaşayan insanlardan oluşan grup üyeleriyle konuştu.

KEDİCİKLER YAŞADIKLARI KORKUNÇ GÜNLERİ İNGİLİZ BASININA ANLATTI

Türkiye'de 'kedicikler' olarak tanınan grubun kadın üyeleri ve 'aslanlar' olarak bilinen grubun erkek üyeleri, yaşadıkları korkunç günleri ve taciz olaylarını İngiliz The Sunday Times gazetesine anlattı.

YILLARCA İSTİSMARA MARUZ KALDILAR

Aralarında bazılarının Adnan Oktar ile imam nikah kıydığı bilinen 'kedicikler'in cinsel istismara ve tacize maruz kaldığı daha önce dava dosyalarında ortaya çıkmıştı. Bu kez, Adnan Oktar'ın grubuna üye isimler, Oktar tutuklanmadan önce yıllarca maruz kaldıkları istismarı anlattı.

ADNAN OKTAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ocak ayında Adnan Oktar tecavüz, çocuk istismarı, casusluk ve şantaj gibi bir dizi suçlama ile 1075 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak, 64 yaşındaki Oktar tüm suçlamaları reddetmiş ve temyize gideceğini bildirmişti. 2018 yılında, Adnan Oktar'ın grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve diğer şehirlerdeki mülklerine polis baskınları yapılmış ve Adnan Oktar Suç Örgütü ile bağlantıları bilinen 171 kişi tutuklanmıştı.

İngiliz The Sunday Times gazetesi, asıl adı Harun Yahya olan Oktar'ın, Darwin'in evrim teorisine karşı "İslami yaratılış" adını verdiği teoriyi savunduğu bir dizi kitabı bulunduğunu ve bunlarla tanındığını aktardı.

"16 YAŞINDAYKEN TARİKAT LİDERİ TARAFINDAN İSTİSMARA UĞRADIM"

Adnan Oktar'ın grubundan kaçan isimlerden bazıları ise yaşadıkları dehşeti gazeteye anlattı. Oktar'ın kediciklerinden biri olan Seda Işıldar, İngiliz The Sunday Times gazetesine, 16 yaşındayken tarikat lideri tarafından cinsel istismara uğradığını, 20 yaşındayken genel anestezi olmadan burun estetiği olmaya zorlandığını söyledi.

IŞILDAR: BURNUMA VURULAN ÇEKİCİ HALA HATIRLIYORUM

Işıldar, "Burnuma vurulan çekici hala hatırlıyorum. Çekiç ve keskiyi burnuma kaç kez vurduklarını sayıyordum" dedi. Öte yandan Oktar'ın 30'lu yaşlarındayken kendisini onunla evlenmeye zorladığını da belirten Işıldar, tam 8 yıl sonra kaçmayı başardığını ve Kanada'ya taşındığını aktardı.