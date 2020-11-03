Adnan Oktar'ın kaçak fosilleri 417 milyon yıl öncesine ait çıktı - Son Dakika

CEZAEVİNDE bulunan suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın Ankara'daki 2 lüks villasında ele geçirilen hayvan fosillerin, 417 milyon yıl önce başlayıp 354 milyon yıl önce sona eren Devoniyen Dönemi ile 142 milyon yıl önce başlayıp, 65 milyon yıl önce sona eren Kretase Dönemine ait olduğu belirlendi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 gün önce 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek' suçlarından Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Adnan Oktar'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne ait iki ev tespit etti. İlk evde yapılan aramada 802 adet bitki ve hayvan fosili ile çeşitli hayvanlara ait kafatasları ele geçirildi. İkinci evde de yine 77 adet bitki ve hayvan fosilleri ile çeşitli hayvanlara ait kafatası fosilleri ele geçirildi. Kaçak yollarla yurt dışından ülkeye getirilen fosillerin, finans kaynakları tükenen örgüte gelir sağlamak amacıyla piyasaya sunulmak istendiği saptandı. Operasyon kapsamında Adnan Oktar suç örgütü davasında tutuklu bulunan H.F.M. ve O.B.Y. ile ikamet sahipleri Y.O. ve H.K. hakkında '5607 ve 2863 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından adli işlem yapıldı.

MÜZEYE TESLİM EDİLDİPiyasa değeri milyonlarca liranın üzerinde olan yaklaşık 150-200 milyon yıl önceki tarihsel dönemlere ait olduğu tahmin edilen 879 adet fosilden hayvanlara ait olan 802'si, emniyetteki incelemelerin ardından Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi'ne teslim edildi.İLK İNCELEME TAMAMLANDIMüzede uzmanların fosiller üzerinde yaptığı ilk inceleme tamamlandı. Müzede özel bir alanda ön incelemeye tabi tutulan fosil örneklerinin balık, timsah, kaplumbağa, at, etçiller gibi omurgalılar ile deniz kestanesi, deniz yıldızı, trilobit, mollusk gibi omurgasızlardan oluştuğu saptandı. Balık, timsah, kaplumbağa, atlar, etçiller gibi omurgalı fosillerin 417 milyon yıl önce başlayıp, 354 milyon yıl öncesine kadar süren Devoniyen Dönemi, 142 milyon yıl öncesi ile 65 milyon yıl öncesini kapsayan Kretase Dönemi, 23 milyon yıl önce ile 5.3 milyon yıl öncesini içeren Miyosen Dönemi ve 5 milyon yıl ile 2 milyon yıl öncesini kapsayan Pliyosen Dönemine ait olduğu belirlendi. Diğer örneklerin de yine Devoniyen, 56 milyon yıl ile 34 milyon yıl öncesini kapsayan Eosen dönemlerine ait deniz kestanesi, deniz yıldızı, trilobit, mollusk gibi omurgasız fosiller olduğu saptandı.

Paleontoloji uzmanları tarafından gerçekleştirilecek detaylı tetkik tayin ve envanter kayıt işlemleri sonrasında fosillerin müzede bulunan, 'Paleontoloji ve Botanik Arşivi'nde koruma altına alınacağı bildirildi.