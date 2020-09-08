Adnan Oktar'ın kaçış görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'ne yönelik 76'sı tutuklu 238 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilirken, örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın, operasyon sabahı Kandilli'deki villadan kaçış görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda, basına kapalı olarak yapılan ve sanıkların hiçbirinin alınmadığı duruşmada mağdur ve müştekilerin ifadelerinin alınmasına devam ediliyor.

Yargılama sürerken, örgüt elebaşı Adnan Oktar, örgüt yöneticisi tutuklu sanık Ulviye Didem Ürer ile birlikte bir kısım sanıkların, operasyonu önceden haber aldıkları, buna istinaden polisler gelmeden kısa süre önce villadan kaçışlarına dair görüntüleri ortaya çıktı.

Oktar'ın kaldığı Kandilli'deki villanın arka tarafındaki gizli geçidi gösteren güvenlik kamerası kayıtlarında ilk olarak bir erkek sanığın sakin adımlarla telefonda konuşarak merdivenden cep telefonuyla konuşarak indiği görülüyor.

Bu şahsın peşi sıra bir erkek şahısın da sakin bir şekilde gözden kaybolduğu gözlenirken, hemen arkasından örgüt elebaşı Adnan Oktar göze çarpıyor.

Tamamen dışarıya çıkmaya hazır şekilde giyinmesi dikkati çeken Oktar, öndeki iki erkek şahsı takip ederek merdivenlerden iniyor.

Oktar'ın ardından kadın şüphelilerin kaçışları kameraya yansıyor.

Ellerinde çantalar olduğu ve katıldığı televizyon yayınlarındaki aşırı makyaj ve yapılı saçlarının aksine aceleyle evden çıktıklarından bakımsız oldukları görülen kadın şüphelilerden örgüt yöneciliğiyle suçlanan sanık Ulviye Didem Ürer'in panik hali dikkati çekiyor.

Hızlıca merdivenlerden inen bir kadın şüphelinin elinde, genelde evcil hayvanların taşındığı kedi çantası olduğu gözleniyor.