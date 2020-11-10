Adnan Oktar'ın kadınları kendine kasetle bağladığı mektupla ispatlandı - Son Dakika

Adnan Oktar'ın kadınları kendine kasetle bağladığı mektupla ispatlandı

10.11.2020 09:11

Adnan Oktar'ın kadınları kendine nasıl bağladığı ile alakalı yeni bir mektup ortaya çıktı. Kod adı 'Kelebek' olan Aslınur Alçakakan'ın Adnan Oktar'a yazdığı mektupta, "Daha önce beni korkutacak şeyler söyledin işte, kasetin var iması" ifadeleri yer aldı.

Organize suç örgütü kurmak ve yönetmek suçundan yargılanan Adnan Oktar grubuna yönelik 2018'de gerçekleştirilen operasyon sonrası 'Dragos' diye tabir edilen grubun karargâhında 'Kelebek' kod adlı Aslınur Alçakakan'ın el yazısıyla kaleme aldığı mektuplar ele geçirildi.

ADNAN OKTAR MEKTUBU KABUL ETMEDİ

Laboratuvar ve kriminal incelemelerin ardından mektuptaki yazılar tutuksuz sanık Aslınur Alçakakan'ın el yazısı ile eşleştirildi. Silivri Cezaevi karşısında görülen duruşmada Adnan Oktar'a mahkeme başkanı tarafından mektuplar okundu. Oktar, kriminal tespitlere rağmen mektubu kabul etmedi.

KASET İMASINDA BULUNUYOR

Mektupta Alçakakan, Adnan Oktar'a duyduğu aşkı ve sevgiyi anlatırken, Oktar'ın yargılandığı davada konu olan 'Kaset, şantaj' suçlamalarını kanıtlar nitelikte 'Kaset iması' sözü geçiyor.

İşte o mektupta yazanlar; "Adnan, senle daha yakın, samimi, dost olmak ve sevgiyi güçlü yaşamak istiyorum. Arada korku-tedirginlik-şüphe kalmamasını istiyorum. Aksi bana zarar veriyor. Sen bir şey dediğinde zoraki değil, daha rahat, sana daha güvenen bir tavrım olmasını istiyorum. Senden günün birinde kötü gelebileceğini düşünmek veya istediğini yapmazsam zarar vereceğini düşünmek beni sıkıyor. Daha önce beni korkutacak şeyler söyledin işte kasetin bir iması."

"SENİN BENİ SEVMENİ İSTİYORUM"

Aynı tarihlerde yazılmış ve yine Alçakakan'ın el yazısı ile eşleştirilmiş bir diğer mektupta ise "Adnan; arada korku kalmazsa tabi ki seni daha çok severim. Senin de beni sevmeni istiyorum. Beni tehlikeli görüp S. ve annesine aldığın tedbiri bana mı alıyorsun? Bu ihtimal rahatsız edici. Han-ı aşkımı zaten Instagramda & Twitter'da yaptım. 21.000 kişi görmüş" ifadeleri yer alıyor.

Kaynak: Hürriyet

Adnan Oktar'ın kadınları kendine kasetle bağladığı mektupla ispatlandı

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Son Dakika Güncel Adnan Oktar'ın kadınları kendine kasetle bağladığı mektupla ispatlandı - Son Dakika


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