Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi

Değeri 640 bin dolar! Tosuncuk'un drift yaptığı lüks araca bakın ne olmuş

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) daha önce duyurduğu ihale bugün saat 14.00'da gerçekleştirildi. Ronin Tanıtım İletişim Yapı İnşaat Taahhüt Dış Ticaret Limited Şirketi ile Vardek Duvar Panel Sistemleri Satış Pazarlama Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi'nin mallarına kapalı zarf usulü başvuru yapıldı. Teklif alabilen iki şirketin malları arasında büro mobilyaları, sandalyeler ve bilgisayarlar bulunuyor. Verilen tekliflerin muhammen bedelin üstünde olduğu öğrenildi. Dünyaca ünlü markalara ait kıyafetlerin bulunduğu diğer şirketlere ise teklif gelmedi.

MALLARI SATIŞA ÇIKARILAN ŞİRKETLER

Adnan Oktar Silahlı Terör Örgütü'ne ait malları satışa çıkarılan 6 şirketin isimleri ve muhammen bedelleri şu şekildeydi: