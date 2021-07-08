Üye Girişi
ADNAN OKTAR'IN MOBİLYA VE BİLGİSAYARLARI İLGİ GÖRDÜ, KIYAFETLERE TEKLİF VERİLMEDİ - Son Dakika

ADNAN OKTAR'IN MOBİLYA VE BİLGİSAYARLARI İLGİ GÖRDÜ, KIYAFETLERE TEKLİF VERİLMEDİ

08.07.2021 17:41

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Adnan Oktar'a ait 6 şirketin mallarını satışa çıkardı.

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Adnan Oktar'a ait 6 şirketin mallarını satışa çıkardı. Büro malzemelerine 2 şirket kapalı zarf usulü teklif yaparken kıyafetler ise ilgi görmedi.

TMSF'nin daha önce duyurduğu ihale bugün saat 14.00'da gerçekleştirildi. Ronin Tanıtım İletişim Yapı İnşaat Taahhüt Dış Ticaret Limited Şirketi ile Vardek Duvar Panel Sistemleri Satış Pazarlama Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi'nin mallarına

kapalı zarf usulü başvuru yapıldı. Teklif alabilen iki şirketin malları arasında büro mobilyaları, sandalyeler ve bilgisayarlar bulunuyor. Verilen tekliflerin muhammen bedelin üstünde olduğu öğrenildi. Dünyaca ünlü markalara ait kıyafetlerin bulunduğu diğer şirketlere ise teklif gelmedi.

MALLARI SATIŞA ÇIKARILAN ŞİRKETLER

Adnan Oktar Silahlı Terör Örgütü'ne ait malları satışa çıkarılan 6 şirketin isimleri ve muhammen bedelleri şu şekildeydi:

-CC Tercüme ve Turizm Limited Şirketi muhammen bedeli 2 bin 322 lira,

-Element Yapı İnşaat Dış Ticaret Mimarlık Limited Şirketi 6 bin 198 lira 75 kuruş,

-Nautilius Tanıtım, Sağlık ve Teknoloji Ürünleri Pazarlama Limited Şirketi 4 bin 543 lira 5 kuruş,

-Ronin Tanıtım İletişim Yapı İnşaat Taahhüt Dış Ticaret Limited Şirketi 3 bin 336 lira 5 kuruş,

-Sistem Reklam Limited Şirketi 76 bin 854 lira 75 kuruş

-Vardek Duvar Panel Sistemleri Satış Pazarlama Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi 6 bin 576 lira 75 kuruş.

ADNAN OKTAR'IN MOBİLYA VE BİLGİSAYARLARI İLGİ GÖRDÜ, KIYAFETLERE TEKLİF VERİLMEDİ
ADNAN OKTAR'IN MOBİLYA VE BİLGİSAYARLARI İLGİ GÖRDÜ, KIYAFETLERE TEKLİF VERİLMEDİ
ADNAN OKTAR'IN MOBİLYA VE BİLGİSAYARLARI İLGİ GÖRDÜ, KIYAFETLERE TEKLİF VERİLMEDİ
ADNAN OKTAR'IN MOBİLYA VE BİLGİSAYARLARI İLGİ GÖRDÜ, KIYAFETLERE TEKLİF VERİLMEDİ

Adnan Oktar, Ticaret, Sigorta, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADNAN OKTAR'IN MOBİLYA VE BİLGİSAYARLARI İLGİ GÖRDÜ, KIYAFETLERE TEKLİF VERİLMEDİ - Son Dakika


Son Dakika

Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddialarına Çağatay Ulusoy'dan sert yanıt: Salın bizi 00:01 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddialarına Çağatay Ulusoy'dan sert yanıt: Salın bizi Galatasaray'ın yolları ayırmak istediği Radamel Falcao, Katar'dan teklif aldı 23:34 Galatasaray'ın yolları ayırmak istediği Radamel Falcao, Katar'dan teklif aldı Mesut Özil'in Vitor Pereira sorusuna verdiği cevap, Rıdvan Dilmen'i mutlu etti 22:41 Mesut Özil'in Vitor Pereira sorusuna verdiği cevap, Rıdvan Dilmen'i mutlu etti
Adana Demirspor, David Luiz'e 2 yıllık sözleşme önerdi 22:00 Adana Demirspor, David Luiz'e 2 yıllık sözleşme önerdi Survivor'da skandal 22:00 Survivor'da skandal "hırsızlık" açıklığa kavuştu! Adaş yarışmacılar aldıkları ürünü itiraf etti Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini 19:48 Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini "düşmüştür" diye savundu
Şahan Gökbakar'ın 19:03 Şahan Gökbakar'ın "özel mülk" tabelasını astığı iskeleye inceleme Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu 13:25 Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu

Son Dakika Haberleri
17:55 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak! Önlem delta varyantı nedeniyle alındı
17:52 Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları misafir etti! Mbappe'yi öptüğü anlar gündem oldu
17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi
17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar
17:02 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
16:58 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişki yaşadı
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
Yayıncı kuruluşun spikeri Roksan Kunter, canlı yayında babasının istifa haberini sundu Yayıncı kuruluşun spikeri Roksan Kunter, canlı yayında babasının istifa haberini sundu         
00:07
Üzerine benzin döküp kendini ateşe veren genç kurtarılamadı Üzerine benzin döküp kendini ateşe veren genç kurtarılamadı         
23:49
Biden'dan yeni Afganistan açıklaması! Askerlerin ayrılma tarihi 31 Ağustos'a çekildi Biden'dan yeni Afganistan açıklaması! Askerlerin ayrılma tarihi 31 Ağustos'a çekildi         
23:07
Müşteri bilgilerinin çalındığı iddialarına Akbank'tan yanıt: Kesinlikle gerçek değil Müşteri bilgilerinin çalındığı iddialarına Akbank'tan yanıt: Kesinlikle gerçek değil         
22:40
Son Dakika: 4. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi Son Dakika: 4. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi         
22:00
Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı         
20:54
Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu         
19:27
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı         
13:59
Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu         
13:06
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti         
12:14
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, aşı yaptırmak yerine tatile gidince koronavirüse yakalandı İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, aşı yaptırmak yerine tatile gidince koronavirüse yakalandı         
12:06
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı         
11:37
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar         
11:05
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek         
09:59
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2021 00:26:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ADNAN OKTAR'IN MOBİLYA VE BİLGİSAYARLARI İLGİ GÖRDÜ, KIYAFETLERE TEKLİF VERİLMEDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement