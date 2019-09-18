Adnan Oktar: "Mehdi olduğum yönünde iddiam kesinlikle olmamıştır"

Adnan Oktar örgütü davasına savunmalarla devam ediliyor

Didem Ürer: "Meryem anaya iftira atıldığı gibi bize de iftira atıldı"

İSTANBUL - Adnan Oktar Suç örgütü lideri Adnan Oktar, "Mehdi olduğum yönünde iddiam kesinlikle olmamıştır. Bunu yaptığında küfre gitmiş oluyor insan. Bunu söyleyen insan dinden çıkar" dedi.

Adnan Oktar Suç örgütüne ilişkin davada sanık Adnan Oktar'ın savunmasını tamamlamasının ardından, müşteki avukatlarının sorularına geçildi. Bir müşteki avukatı söz alarak Oktar'a, "Mehdi misiniz ya da bu yönde bir iddianız var mı?" diye sordu. Sanık Oktar da, "Yaklaşık 150-200 kere böyle Mehdi olduğum yönünde bir iddiam olmadığını söyledim. Bunu yaptığında küfre gitmiş oluyor insan. Bunu söyleyen insan dinden çıkar. Ömür boyu da böyle bir şey olmadığımı Allah'a yemin ettim" diye cevap verdi.

Müşteki avukatının, "Evli arkadaşlarınıza çocuk yapmayın talimatınız var mı?" sorusu üzerine Oktar, "Kimseye talimatla uğraşacak durumum yok. Onların kendi kanaati. Çocuklar tecavüze uğruyor. Kaçırıyorlar, ırzına geçiyorlar. Onlar da bundan çekindikleri için çocuk yapmıyorlar" diye cevap verdi.

"Yaşadığınız lüks hayatı nasıl karşılıyordunuz?"

Oktar, bir müşteki avukatının, "Mal beyanınızda aylık gelirinizin 3 bin lira olduğunu söylediniz. Yaşadığınız lüks hayatı, A9 televizyonunun uydu kiralarını nasıl karşılıyordunuz?" sorusu üzerine bir mal varlığı olmadığını belirterek, "Müslümanlıkta velayet sistemi vardır. Zengin fakir biz eşitiz" diye cevap verdi.

"Gelenekçi Müslüman kardeşlerim yanlış anladı"

Avukatların ardından duruşma savcısı, Oktar'a sorularını yöneltti. Savcı'nın "A9 kanalına 'Mehdi zaten mehdi olduğunu söylemez' diyorsunuz ama yayınlarınızda kendinizin mehdi olduğunu ima ediyorsunuz. Bunları örgütü diri tutmak için mi söylüyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Oktar, "Ben burada dürüst davranıyorum. Seyyidim ben. Peygamberin soyundan olduğum için bu normal. Bu benzerlik belki 100 insanda çıkabilir. Mehdi olsam sarık cübbeyle çıkardım. Eğlenen insanların da dekolteli hanımların da Müslüman olacağını göstermek istiyordum. Yoksa ben oynamaktan çok rahatsızım. Bazı gelenekçi Müslüman kardeşlerim bunu yanlış anladı" dedi.

"90 kişiyle karşılaşmadım, 54'nün ismini bilmiyorum"

Adnan Oktar'ın savunmasının ardından örgütün 2. ismi tutuklu sanık Ulviye Didem Ürer'in savunmasına geçildi.

Savunmasına herhangi bir örgüt olmadıklarını kaydederek başlayan Ürer, "Sözde örgütün 2 numarası olmama rağmen müşteki listesindeki 90 kişiyle hiç karşılaşmadım. 54'ünün ismini hiç bilmiyorum. Biz 40 yıllık ilmi mücadelemiz sonucunda bütün hayatımız tüm Türkiye'nin önünde gerçekleşti. Allah Adnan Oktar'dan razı olsun Allah yolunda bir hayat yaşamama vesile olduğu için" diye konuştu.

"Herkesin ortasında kılmazdı"

Mahkeme Başkanının 'Adnan Oktar'ın mehdi olduğuna inanıyor musunuz?' şeklindeki sorusu üzerine Ürer, "Hayır" cevabını verdi. Başkanın 'Adnan Oktar düzenli namaz kılar mı?' demesi üzerine Ürer bu soruya da, "Herkesin ortasında kılmazdı" dedi.

"Meryem anaya iftira atıldığı gibi bize de iftira atıldı"

"Ben ve arkadaşlarım namusumuz ve iffetimiz için yaşarız. Aynı Meryem anaya iftira atıldığı gibi bize de iftira atıldı. Kimseye talimat da vermedim" diyen Ürer savunmasının devamında, "Biz hayatımız boyunca trafik cezası bile almamış insanlarız. 15 aydır cezaevindeyiz ama. Cezaevinde son derece zor şartlarda yaşadık. 3-5 tane aile yüzünden, 200 aile mağdur edildi. Annelerini babalarını kaybeden arkadaşlarım oldu, annelerini babalarını cezaevinde olduklarından tedavi ettiremedikleri için" şeklinde konuştu.