Adnan Oktar Organize Suç Örgütü davası

Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik soruşturma sonucunda haklarında dava açılan ve suç örgütünün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu olmak üzere 226 sanığın yargılandığı davada, sanık Adnan Oktar'ın savunması alınıyor.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, mahkeme başkanı tutuklu sanık Adnan Oktar'ı kürsüye çağırarak, savunmasını sordu. Bu sırada sanık avukatları bu duruma itiraz ederek söz istedi.

Oktar'ın bir avukatı, yetkisizlik itirazı olduğunu belirterek, dava konusu olayın Anadolu Yakası'nda gerçekleştiğini, örgütün merkezi olduğu iddia edilen yerin, Oktar'ın yakalandığı yerin ve sanıkların büyük çoğunluğunun ikamet adresinin Anadolu Yakası'nda bulunduğu söyleyerek, davanın Anadolu Adliyesi'nde görülmesi gerektiğini beyan etti.

Müvekkili Oktar hakkında, daha önce FETÖ'ye yardım ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmaların takipsizlikle sonuçlandığını, bu takipsizlik kararları kaldırılmadan müvekkiline aynı suçlamalarla dava açıldığını iddia eden sanık avukatı, mahkemenin dosyayla ilgili yetkisizlik kararı verilmesini istedi.

Talebe ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık avukatının talebinin usul ve yasaya uygun olmadığını belirterek, reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının yer ve yetki yönündeki taleplerinin reddine hükmetti.

Sanık avukatları tekrar söz isteyerek, sanıkların kimlik tespitleri tamamlanmadan, iddianame okunmadan ve kendilerinin talepleri alınmadan sanık savunmalarının alınamayacağını söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, sanık avukatlarına tek tek söz vererek taleplerini aldı.

Dosyada avukat olan sanıkların bulunduğu belirten bir sanık avukatı, "avukat" sıfatı taşıyan kişiler hakkında soruşturma başlatılabilmesi için Adalet Bakanlığından izin alınması gerektiğini ancak bunun yerine getirilmediği söyleyerek, davayla ilgili durma kararı verilmesini istedi.

Bazı sanık avukatları da yetkisizlik ve durma kararı verilmesini isterken, bir kısım sanık avukatları da müvekkillerine atılı suçlamaların Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesi gereken suçlardan olduğunu, bu sebeple 1 yılı aşkındır tutuklu bulunan müvekkillerinin tahliye edilmesini gerektiğini savundu.

Müşteki avukatları ise müvekkilleri dinlenirken duruşmanın kapalı yapılmasını ve sanık avukatlarının taleplerinin reddini istedi.

Mahkeme heyeti, talepleri değerlendirmek üzere müzakereye çekildikten sonra, sanık ve müşteki avukatlarının tüm taleplerinin reddine hükmettiğini açıkladı.

Sanıklara yönelik suçlamaları özet olarak okuyan mahkeme başkanı, sanık Adnan Oktar'ı tekrar kürsüye çağırarak savunmasını sordu.

Duruşma, Oktar'ın savunmasının alınmasıyla sürüyor.