Adnan Oktar organize suç örgütü davası

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada, iddianamede üç numaralı sanık olarak yer alan Tarkan Yavaş, savunma yaptı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salondaki duruşmada, tutuklu sanık Tarkan Yavaş'ın savunmasını tamamlamasının ardından duruşma savcısı sanığa sorular yöneltti.

Savcının, "Babanızın avukat olduğunu ve dünkü duruşmaya da geldiğini söylediniz. Avukatınız babanız mı?" sorusu üzerine sanık Yavaş, avukatının babası olmadığını söyledi. "Siz mi tercih etmediniz?" sorusuna Yavaş, "Babam moral vermek için gelmiştir. Hukuki anlamda bir şeye ihtiyacımız yok. Zaten ben tek başıma da yeterim. Ben onun manevi desteğini anlatmaya çalıştım." yanıtını verdi.

Duruşma savcısının, "Bazı kadın müştekiler örgüt içinde sizin de aranızda bulunduğunuz bazı kişiler tarafından cinsel istismara uğradıkları yönünde ifadeler verdi. Bu kadınlar sizi teşhis de etmişler. Bir kadın durup dururken neden bunları söylesin?" sorusu üzerine Yavaş, istismara uğradığını söyleyen kadınların, kendilerine komplo kuran çetenin yönlendirmesiyle ifade verdiklerini öne sürdü.

Yavaş, "Savunmanızda 'infak' diye bir tabir kullandınız. Bunun 'Gelirinizden fazlasını bağışlayın.' anlamına geldiğini söylediniz. Arkadaş grubunuzun içinde ekonomik olarak gelir durumu kötü olan kişi yok diye biliyoruz. Şatafatlı bir hayat yaşandığı bilinmekte. Ekonomik durumu kötü olmayan birine infak yapmak doğru mu?" sorusu üzerine, "Mesela hayırlı bir iş var. İftar verilecek. Arkadaşlardan biri çıkıyor 'Ben yapayım.' diyor. Allah için harcıyorum diye düşünüyor. Bu böyle bir şey." dedi.

Duruşma savcısının "Siz ve Adnan Oktar, savunmanızda hükümete destek verdiğinizi söylüyorsunuz. Notlarıma göre tutuklanmadan önceki 4 seçimde oy kullanmamışsınız. Neden kullanmadınız?" sorusu üzerine Yavaş, "Bu doğru değil. Ben insani sebeplerden dolayı seçimlerin bir veya ikisinde oy kullanmamışımdır. Ben arkadaşlarıma da soruyorum herkes kullanmış." diye konuştu.

Sanık Yavaş, savcının, "Siz ilk değil ikinci operasyonda, sanıklardan birinin eniştesinin evinde yakalamışsınız? Kaçma amacınız nedir? Adnan Oktar da savunmasında Ayça Pars'ın ölümle burun buruna geldiği için aleyhe beyanda bulunduğunu söyledi. Siz de firari olduğunuz dönem internetten yayın yaptığınızı söylüyorsunuz. Ayça Pars ile ilgili 'yalancı', 'iftiracı' demişsiniz. Siz de Ayça Pars gibileri kontrol altına almak için organize bir şey mi yaptınız?" sorusuna, "Hiç saklanmadım, kaçmadım, her gün internetten yayın yaptım. Her gün basında korkunç aleyhe mesnetsiz haberler yapılıyordu. Masumiyet karinesi falan kalmamış. Ben de insan olarak sosyal medyadan cevap veriyordum. Ayça Pars'a yönelik eleştirilerim oldu ama hakarete varıcı şeyler yazmadım." diye cevap verdi.

"Savcıyı davadan çekilmeye davet ediyoruz"

Duruşmada daha sonra Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk'in müşteki avukatlarına sorularını yöneltmesi için söz verdiği sırada bir sanık avukatı söz aldı.

Oktar'ın avukatlarından Enes Akbaş, duruşma savcısının, iddianameyi hazırlayan savcılardan biri olduğunu belirterek, "Ceza Muhakemesi Kanunu'nda savcının reddi olmasa da kendisini davadan çekilmeye davet ediyoruz. Belli ki iddianameyle duygusal bir bağ kurmuş. Sanığa özel hayata ilişkin soruyor." dedi.

Bu sırada Mahkeme Başkanı Perk, avukat Akbaş'a, talepte bulunma sırası olmadığını söyleyerek, söz verilmeden konuşmaması yönünde ihtarda bulundu. Avukatın konuşmaya devam etmesi üzerine Perk, görevlilere avukatın önündeki mikrofonun kapatılması yönünde talimat verdi. Avukat Akbaş'ın duruma tepki göstermesi üzerine Mahkeme Başkanı Perk, avukat Akbaş'ın salondan çıkarılması talimatını verdi.

Sanık avukatlarının da heyete tepki göstermesi nedeniyle Mahkeme Başkanı Perk, duruşmaya 5 dakika ara verildiğini söyleyerek salondan ayrıldı. Jandarmanın, avukat Akbaş'ı dışarı çıkarmak için yanına gitmesi üzerine diğer avukatlar Akbaş'ın etrafında toplanarak salondan çıkarılmasına izin vermedi.

Mahkeme Başkanı Perk'in, Akbaş dışarı çıkarılmadan salona gelmeyeceğini iletmesi üzerine sanık avukatları hep birlikte duruşmayı terk etme kararı aldı. Ancak bu sırada sanık Tarkan Yavaş avukatlarına seslenerek, gerginlik istemedikleri söyledi. Bir grup avukatın, mahkeme heyetiyle görüşmesinin ardından duruşmaya 10 dakika daha ara verildi.

Yeniden başlayan duruşmada, sanık Yavaş'ın çapraz sorgusuna devam edildi.

Soru sorma hakkı verilen bir müşteki avukatı, Yavaş'tan askerlikten muafiyet alma gerekçesini açıklamasını istedi. Sanık Tarkan Yavaş, geçmiş yıllarda testis kanseri olduğunu, bu nedenle askerlikten muaf tutulduğunu, hastalığı sürecinde Adnan Oktar'ın kendisiyle çok ilgilendiğini söyledi.

Duruşmaya yarın diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.