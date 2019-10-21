Adnan Oktar organize suç örgütü davası

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davaya, sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi.?

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salondaki duruşmada, "terör örgütü üyeliği", "şantaj" ve bazı mağdur ve müştekilere karşı "cinsel istismar" suçundan yargılanan 25 yaşındaki tutuklu sanık Oğuzhan Sevinç'in savunması alındı.

Sanık Sevinç, Biyomedikal uzmanı olduğunu, suç örgütü değil arkadaş grubu olduklarını belirterek, hakkındaki tüm cinsel suçlamaları reddettiğini, kendisine iftira atıldığını söyledi.

Mahkeme Başkanı Perk, sanık Sevinç'in İfadesinde cinsel ilişki iddialarını reddettiğini hatırlatarak, bir müştekinin mahkemeye sunduğu görüntüleri izletti.

Sanık Sevinç, "Görüntülerdeki kişinin ben olduğuma dair hiçbir iz yok. Adnan Bey'i tanımadan önce ben haramı helali bilmiyordum.O zamanlar 22 yaşındaydım. Adnan Bey'i tanıdıktan sonra bunları bıraktım. Hakkımda verilen ifadelerin hepsini reddediyorum." dedi.

Duruşmada daha sonra tutuklu sanıklardan Yasin Kaya'nın savunması alındı.

Örgüte yapılan operasyonlar sonrasında sosyal medya üzerinden paylas¸ımlarda bulundugˆu ve örgütün firari konumda olan üyeleri ile bir araya geldigˆi ve bir kısım mağdur ve müştekilere cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Kaya, "Şu an en çok olmak istediğim yerdeyim. Hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum. Bu genç yapımda Allah var demem dolayısıyla hapsedildim. Resmi olarak devlet eliyle tutuklandık. Aleyhimize sunulan tüm deliller lehimize oluyor. Böyle ucuz, basit iftiralara uğramak tarihte pek az kişiye nasip olur. Bu operasyonun tek sebebi Adnan Oktar'a gösterilen teveccühü ortadan kaldırmak. Kitapları tüm dünyada okunuyor." dedi.

Kaya, 17-18 yaşlarında Adnan Oktar ile tanıştığı belirterek, şunları kaydetti:

"Aile terbiyesi aldım fakat bir şey eksikti. Kur'an terbiyesi. Adnan Oktar'ın kitabını okudum 2009'da. Bomboş bir hayat yaşıyordum. Hayatım futboldan ibaretti. Okuduklarımı çevremdekilere anlattım. İslam davası sahibi oldum. Sonrasında Adnan Oktar ile tanıştım. Bin 500 tane televizyon programı yaptım. Yüzlerce belgesel yaptım, bunlar 82 dile çevrildi. Şu anda bile bütün dünyada izleniyor. 100'e yakın konferans videosu yaptım. Sokak röportajları yaptım."

Hakkındaki cinsel suçlamaları kabul etmediğini ve kendilerine iftira atıldığını öne süren Kaya, "Bu isnatlarda bulunan kişileri tanımıyorum. Ben yemek yerim, stüdyoyaya girerim. Yemek yerim, belgesel çekmeye giderim. Hayatım böyle geçer. Nasıl bir dini telkin var ki sadece seks yapmaya yarıyor. Tutuklandım, cezaevine girdim. Benimle ilgili cinsel suç yoktu. 4 ay sonra tecavüz isnadı geldi. Bu kızlar aramıza geliyor, ortam güzel, yemekler güzel, olanaklar güzel, kızlar güzel, erkekler yakışıklı. Sevgiye ve ilgiye dair hak ettikleri şeye ulaşamayınca haset ediyorlar. Toplumun şu an bize ihtiyacı var. Toplumun sorunlarına merhem oluyoruz. Biz insanları irade sahibi kılıyoruz. Biz asıl Avrupa sosyetesine hitap ediyoruz. Bizi nereye hapsetseler biz Allah'ın dinini anlatmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.