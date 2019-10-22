Adnan Oktar organize suç örgütü davası

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davaya, sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi.?

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salondaki duruşmada tutuklu sanık Yakup Balaman'ın savunmasının alınmasıyla başlandı.

Sanık Balaman, etkin pis¸manlık hükümlerinden yararlanmak istedigˆini ileri süren sanık A.T.'nin iddianameye yansıyan ifadesine göre örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın talimatı üzerine güvendigˆi grup üyelerinin üzerine ev, arsa ve araba yaptırıldığı, bu şekilde Oktar'ın annesinin Ortaköy'deki 2 daireden olus¸an evin 1 dairesinin kendisinin üzerine yapıldığı iddialarını reddetti.

Oktar'ın annesi Mediha Oktar ile sık sık görüştüğünü kaydeden sanık Balaman, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen tutuksuz sanık A.P.'nin "A9 kanalının bulundugˆu stüdyoda evin dıs¸ını gösteren kamera sistemi dıs¸ında, evin içini gösteren kamera sistemi vardı ve Adnan Oktar evin içindeyken iç kameralar kapatılırdı." beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

"Adnan Oktar'a elimden geldiği kadar hizmet ederdim, şeref de duyardım bundan. Belirlenmiş bir görev yok, gönüllü olarak yapardım." diyen Balaman Balaman, kendilerine komplo kurulduğunu öne sürdü.

Balaman'ın ardından tutuklu sanık Cem Sedat Altan ise önce Adnan Oktar ile görüşen kişilerle tanıştığını belirterek, "Kendilerine dini şeyler soruyordum, sorduğum sorulara akıllıca cevaplar verdiler. Sonra Adnan Bey ile tanışmak istedim. Adnan Bey'in Ortaköy'deki evine gittim. Aklımdaki soruları sordum, çok etkilendim. O günden beri Adnan Bey'in yanındayım. Örgüt iddialarını külliyen reddediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık Altan, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün yurt içi ve yurt dıs¸ında düzenledigˆi organizasyonlara gönderildiğinin iddia edildiğini ancak hayatında bir kez bile yurt dışına çıkmadığını iddia ederken, örgütten ayrılanlara yönelik sosyal medyada itibarsızlaştırma çalışmaları yaptırdığı iddialarının da doğru olmadığını iddia etti.

Duruşma yarına ertelendi.