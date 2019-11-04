Son Dakika Haberleri: Adnan Oktar organize suç örgütü davası
Son Dakika Güncel Adnan Oktar organize suç örgütü davası

Adnan Oktar organize suç örgütü davası

7 saat önce

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adnan Oktar organize suç örgütü davası, System.String[]

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada tutuklu sanıklardan Yeliz Sucu savunma yaptı.

"Örgüt yöneticiliği", "suçtan kaynaklanan mal değerlerini aklama", "siyasal veya askeri casusluğa teşebbüs" ve örgüt faaliyetleri kapsamında işlendiği iddia edilen tüm suçlardan sorumlu tutularak yargılanan sanık Sucu, suç örgütü değil arkadaş grubu olduklarını, suç örgütü olduklarına dair iddianamede bir delil görmediğini savundu.

Sucu'nun, "İngiliz derin devletinin" Adnan Oktar ve grubuna karşı komplo kurduğunu, Oktar'ın, bu gizli yapının planlarını deşifre edeceğini duyurması üzerine kendilerine operasyon yapıldığını öne sürmesi üzerine, Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk, "Bu devlette bir sürü polis var, jandarma, hakim, savcı var. Bu işin içinde İngiliz derin devleti olduğunu kimse anlamadı da siz mi anladınız? Sizin nasıl bir gücünüz var ki bunu öğrendiniz?" dedi.

Sucu, şöyle konuştu:

"Biz 5 vakit namazını kılan insanlarız. Ayrıca kazası falan da değil namazın saatlerine de dikkat ederiz. Turnike iddiaları da kesinlikle yalandır. Zekeriya Öz ile görüştüğümüz iddiası var. O tarihlerde Zekeriya Öz'ün FETÖ'cü olduğunu bilmemiz mümkün değildir. Masonlarla görüştüğümüz doğrudur. Mason localarına Kur'an-ı Kerim koyulmasına vesile olan kişi Adnan Oktar'dır. Bir Müslüman olarak alkışlanmamız gerektiğini düşünüyorum."

Duruşmaya yarın sanık savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.

Adnan Oktar, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce: Falcao ayın 11'inde İstanbul'a gelecek!
Halk Otobüsleri Başkan Vekili Pelen, 1 kişinin ölümüne yol açan otobüs şoförünü savundu: Kasti bir şey olsa, niye frene bassın İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden ıspanak zehirlenmelerine ilişkin açıklama: 108 kişi hastanelere başvurdu Ahmet Davutoğlu'ndan "bedelsiz arazi kıyağı" iddialarına cevap: Kanunlara ve usullere tamamen uygundur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 01:13:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adnan Oktar organize suç örgütü davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]