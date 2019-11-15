Adnan Oktar organize suç örgütü davası

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 35. duruşmasına, sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi.?

?İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, 17 Eylül'den bu yana Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 162'si tutuklu 169 sanık ile avukatları katıldı. Bazı müşteki avukatları da salonda hazır bulundu. ??

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Selcan Yalva, 10 yıldır tapu memuru olarak görev yaptığını ifade ederek, Adnan Oktar ve yanındaki kişilerin suç örgütü olmadıklarını savundu.

Sanık Yalva, memurluk görevi sırasında, örgüt u¨yelerinin mal varlıklarını aras¸tırıp elde ettigˆi bilgileri o¨rgu¨te aktardıgˆı, o¨rgu¨t u¨yelerinin ailelerinin mal varlıgˆı bilgilerini elde ederek o¨rgu¨te aktardıgˆı ve "turnike" sisteminde olduğu iddialarını kabul etmediğini söyledi.

Tapu ve Kadastro Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Mu¨fettis¸ligˆi tarafından du¨zenlenen rapora göre, işlem harici olarak Prof. Cevat Babuna'nın taşınmaz bilgilerini 19 kez sorguladığı tespit edilen Yalva, bir müşteki avukatının sorusu üzerine, "Eda Babuna (sanık) benim arkadaşımdır. Bir gün benden rica etti. 'Babam yaşlı, malları hala üzerinde mi kontrol eder misin?' dedi. Ben de kontrol ettim." dedi.

Özel bir üniversitenin Tıp Faku¨ltesinde Akademik ve I·dari Koordinato¨r olarak çalışan tutuklu sanık Sermin Karakale ise hakkındaki suç isnatlarını reddettiğini belirterek gönüllük esası içinde Adnan Oktar'ın kitap çalışmalarında yer aldığını ifade etti.

Duruşmaya 19 Kasım'da devam edilecek.