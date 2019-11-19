Adnan Oktar organize suç örgütü davası

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 36. duruşmasına, sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi.?

?İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 160'ı tutuklu 167 sanık ile avukatları katıldı. Bazı müşteki avukatları da salonda hazır bulundu. ??

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Selma Selda İnal, infak adı altında örgüte finans sağlamadığını, çocuklarını örgütten kurtarmaya çalıştığı iddia edilen kişilere sosyal medyada karalama kampanyası yürütmediğini, aleyhine ifade veren annesiyle yıllardır konuşmadığını, annesinin, kendilerine kumpas kurduğunu öne sürdüğü bir grubun etkisine girerek "müşteki" sıfatıyla ifade verdiğini söyledi.

İnal, 1989 yılında Adnan Oktar ile tanıştığını, 30 yıldır arkadaşı olduğunu, çevirmenlik yaparak hayatını idame ettirdiğini, 3 yıllık bir dönemde kendi isteğiyle kapandığını, sonrasında geri açılığını bunu yaparken de kimseye sormadığını anlattı.

Sanıklardan "örgüt üyeliği" suçundan tutuklu, İstanbul Gömlekleri AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Alp Ünlü, herhangi bir örgüte üye olmadığını ve dosyadaki sanıkların birkaçının kendisinin arkadaşı olduğunu ifade etti.

Adnan Oktar'ı yalnızca bir kez nezarethanedeyken gördüğünü kaydeden Ünlü, sanıklardan Oktar Babuna'yı çok eskiden beri tanıdığını, kendisinin kan bağışı kampanyasında kan verdiğini söyledi.

Ünlü, örgüte finans sağlamadığını, nüfuz gücünü kullanarak örgüte destek vermediğini, birkaç sanıkla sosyal hayatta ilişkilerinin olduğunu, devlet kurumlarının da aralarında bulunduğu birçok yere gömlek yaptığını beyan etti.

Sanığın savunmasının ardından söz alan bir müşteki avukatı, Ünlü'nün dosyadaki bağlantılarının incelenerek, hakkında "örgüt yöneticiliği" suçundan ek iddianame düzenlenmesini talep etti.

Savunma yapan diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.