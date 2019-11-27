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Adnan Oktar organize suç örgütü davası

6 saat önce

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 38. duruşmasına, sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediliyor.

Adnan Oktar organize suç örgütü davası, System.String[]

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 38. duruşmasına, sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediliyor.??

? İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 160"ı tutuklu 166 sanıkla avukatları katıldı. Bazı müştekiler ve avukatları da salonda hazır bulundu. ???

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan 22 yaşındaki Kübra Yıldırım, operasyon sırasında yakalandığı evde bulunan doğum kontrol hapının, aynı evde yaşayan hormon tedavisi gören bir arkadaşına ait olduğunu, dosyanın müştekilerinden Özkan Mamati'nin kendisi ve ailesi hakkında çirkin iftiralarda bulunduğunu savundu.

Yıldırım, "silahlı terör örgütü üyeliği" ile suçlandığını, ilk defa cezaevine girdiğini, asıl örgüt üyelerini cezaevine girince gördüğünü belirterek, "Yüzleri simsiyah, meymenetsiz, korkunç insanlar. Benim arkadaşlarımla hiç ilgisi yok onların." dedi.

Duruşma diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla sürüyor.

Adnan Oktar, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:54 Kaynak: AA
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