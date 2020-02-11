Adnan Oktar organize suç örgütü davası - Son Dakika

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 76'sı tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 53. duruşması, sanık savunmalarının alınmasıyla sürüyor .

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 61'ı tutuklu 105 sanık ve avukatları katıldı. Bir kısım müştekiler ve avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada, emekliye ayrılan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun eski koruma polisi tutuksuz sanık Özdemir Uygur'un savunması alındı.

Sanık Uygur, polis memuru olduğunu ve Hadi Salihoğlu'nun yanında 14 yıl koruma polisi olarak çalıştığını anlattı.

Uygur, tutuklu sanık Tarkan Yavaş'ı avukat olarak bildiğini belirterek, "Adnan Oktar'ın yanına gidip geldiğini biliyordum ama bir grupları olduğunu bilmiyordum." dedi.

Tutuksuz sanıklardan İcra Mahkemesi mübaşiri Esvet Orak da 24 yıldır adliyelerde çalıştığını, 2017 yılı ortalarında sanıklardan Mehmet Alp Ünlü ile avukatının iki dosya sorduğunu söyledi.

Dosyaları çıkarıp Ünlü ve avukatına verdiğini kaydeden sanık Orak, "Ünlü'nün Adnan Oktar ile bir bağlantısını bilmiyordum. Herhangi bir suç işlemedim. Benim etim ne budum ne? Karar yazamam, bir şey yapamam." dedi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk, "Öyle deme, mübaşir önemli, dosyadan bir evrak alırsın imha edersin. Kendini küçümseme. Her hemşehrim diyene de sarılma." dedi.

Tutuksuz sanıklardan Gülay Pınarbaşı da A9 kanalında dini içerikli programlar yaptığını ve nadir olarak Adnan Oktar'ın yayınlarına katıldığını söyledi.

Sanık Pınarbaşı gözaltına alındığı adreste ele geçen dijital materyallerde tespit edilen, büyükelçiler, iş adamları ve ünlü gazetecilerin isimleri ile adresleri, iş telefonları, mail adresleri ve sabit telefonlarının yer aldığı "İş Dünyası", "Sosyete", "Ankara", "Tam vekil listesi", "I·ş yapan kardeşlerin genel işleri" gibi listelerden haberdar olmadığını savundu.

Duruşma, sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

İddianameden????

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede, sanıkların haricinde 26 kişi "mağdur", aralarında eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan'ın da bulunduğu 99 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.?????????

Mağdur ve müştekilerin yanı sıra 23 tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan 25 kişinin beyanlarına yer verilen iddianamede, sanık Adnan Oktar'ın elebaşılığındaki silahlı suç örgütünün biri firari 13 yöneticisi bulunduğu anlatılıyor.???????

İddianamede, sanıklar hakkındaki suçlamalar şöyle: ???????? ?

"Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme, cinsel istismar, cinsel saldırı, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, şantaj, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, hakaret, 3628 sayılı Mal Varlığı Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na muhalefet, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması, dolandırıcılık, tehdit, kişisel verilerin kaydedilmesi, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, resmi belgede sahtecilik ve suçluyu kayırmak."?????????

İddianamede, örgüt elebaşı Adnan Oktar hakkında, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", "kasten öldürmeye teşebbüs", "5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet", "resmi belgeyi yok etmek", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli cinsel saldırı", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet", "eğitim öğretim hakkının engellenmesi", "eziyet etme", "şantaj", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "dolandırıcılık", "3628 sayılı Kanun'a muhalefet", "hakaret", "tehdit", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "suçluyu kayırma" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması" suçlarından toplam 420 yıldan 871 yıla kadar hapis cezası isteniyor.????

İddianamede, 11 müşteki-sanık hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, diğer sanıklar hakkında benzer suçlardan hapis cezaları talep ediliyor.