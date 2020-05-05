Adnan Oktar organize suç örgütü davası - Son Dakika
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Adnan Oktar organize suç örgütü davası

6 saat önce

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 238 sanığın yargılandığı davada, aylık tutukluluk incelemesi yapılan 78 sanığın tamamının tutukluluğunun devamına hükmedildi.

Adnan Oktar organize suç örgütü davası, System.String[]

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 238 sanığın yargılandığı davada, aylık tutukluluk incelemesi yapılan 78 sanığın tamamının tutukluluğunun devamına hükmedildi.

Davaya bakan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından duruşma günü olmasa dahi her ay tutuklu sanıkların durumuna ilişkin yapılan aylık tutukluluk incelemesi tamamlandı.

Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu, atılı suçlamanın vasıf ve mahiyeti, müşteki ve tanık beyanları, dosyadaki mevcut raporlar ve öngörülen cezanın alt ve üst sınırlarını dikkate alarak, aralarından örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78 tutuklu sanığın tutukluluklarının devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti, 16 Mart 2020'de Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yaptığı duruşmada, tutuklu sanıkların sayısını çokluğu, sanıkları salona getiren jandarma görevlileri ve müşteki sayısının çokluğu nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Sağlık Bakanlığının tavsiyesini de dikkate alarak duruşmaya 30 Mart 2020'ye kadar ara verdiklerini açıklamıştı.

Adalet hizmetlerinde Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında ise başvuru, itiraz, temyiz, ara buluculuk, uzlaştırma gibi yargısal tüm süreler önce 30 Nisan, sonrasında ise 15 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede, sanıkların haricinde 26 kişi "mağdur", aralarında eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan'ın da bulunduğu 99 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.

Mağdur ve müştekilerin yanı sıra 23 tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan 25 kişinin beyanlarına yer verilen iddianamede, sanık Adnan Oktar'ın elebaşılığındaki silahlı suç örgütünün biri firari 13 yöneticisi bulunduğu anlatılıyor.

İddianamede, sanıklar hakkındaki suçlamalar şöyle:

"Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme, cinsel istismar, cinsel saldırı, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, şantaj, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, hakaret, 3628 sayılı Mal Varlığı Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na muhalefet, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması, dolandırıcılık, tehdit, kişisel verilerin kaydedilmesi, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, resmi belgede sahtecilik ve suçluyu kayırmak."

İddianamede, örgüt elebaşı Adnan Oktar hakkında, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", "kasten öldürmeye teşebbüs", "5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet", "resmi belgeyi yok etmek", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli cinsel saldırı", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet", "eğitim öğretim hakkının engellenmesi", "eziyet etme", "şantaj", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "dolandırıcılık", "3628 sayılı Kanun'a muhalefet", "hakaret", "tehdit", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "suçluyu kayırma" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması" suçlarından toplam 420 yıldan 871 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, 11 müşteki-sanık hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, diğer sanıklar hakkında benzer suçlardan hapis cezaları talep ediliyor.

Ek iddianame düzenlendi

Yargılama sürerken, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar ile ana davadan tutuklu bazı sanıkların da bulunduğu 18 kişi hakkında ek iddianame düzenlenmiş, iddianame ana dava dosyasıyla birleşmişti.

Ek iddianamede, 18 sanığın "nitelikli cinsel saldırı", "örgüt üyeliği", hürriyeti tahdit", "tehdit" ve örgüte yardım" suçlarından değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Adnan Oktar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 04:34 Kaynak: AA


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