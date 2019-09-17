Adnan Oktar organize suç örgütü davası - Fırat Develioğlu

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada müşteki olarak yer alan Fırat Develioğlu, "Örgüt lideriyle beraber çok vakit geçirdim. Onun gerçek yüzünü gördüm. Akli yargılarının normal insan yargısı gibi değil de sapık yargıları olarak çalıştığına birebir de şahit olunca ayrıldım." dedi.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada davada, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanması, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda devam ediliyor.

Duruşmaya müşteki sıfatıyla katılan ve mühendis olduğunu belirten Develioğlu, 20 yıl önce örgütten ayrıldığını ancak örgütün hala kendi peşinde olduğunu söyledi.

Örgüt üyelerinin hala bir takım iftira ve şantajlarla istikballerini karartmaya çalıştığını belirten Develioğlu, "Daha bugün bile hakkımızda türlü zırvayla, bunların kaçak göçek internet siteleriyle iftiralar, karalama, şantaj, tehdit yapıyorlar. İstikbalimizi karartacaklarını düşünüyorlar. Buradayız, ayaktayız. Bir takım insanlara zarar vermediler mi? Verebiliyorlar. Biz de birinci refleksimiz olarak Türk adaletine gittik. Adalette gereğini yaptı, operasyon yaptı. Daha örgütün kaçak ve yurt dışındaki uzantıları var. İçerdeki dosyanın durumuna göre anlıyoruz ki çok ağır cezalar çıkacak. Çünkü deliller duruyor içeride. Bir şekilde bu örgüt bitecektir. Bitince de Türkiye rahat edecektir." diye konuştu.

FETÖ terör örgütü ile Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'nün insanların canını yaktığını kaydeden Develioğlu, şöyle devam etti:

"Benim çoluğum çocuğum da bunun mağduru tarafında yer alıyor. Örgüt lideriyle beraber çok vakit geçirdim. Onun gerçek yüzünü gördüm. Akli yargılarının normal insan yargısı gibi değil de sapık yargıları olarak çalıştığına birebir de şahit olunca ayrıldım. Suç işlemeye yönelik de ciddi bir meyil gösteriyordu. Ben suç işlemek istemedim. Peşimizi bırakmadı. Ayrıldıktan 17-18 sene sonra bile zarar vermeye çalıştı. Kızımın peşine yakışıklı müritlerini taktı. Bir sürü kendi hileleriyle bir takım şeyler yaptı. başarıya kavuşmadı ama başarıya kavuşanlardan bazıları burada mağdur olarak yer alıyor."

"FETÖ ile her zaman bağlantısı oldu"

1986 yılında üniversite okuduğu zamanlarda örgütle tanıştığını anlatan Develioğlu, "Dini duyguları çok bilmiyorduk. Dini duygularımız kullanılarak, yıllar içinde siyasi başarılar elde ettiğimizi düşünürken örgüt lideri sapıtmaya başladı. Benim ilgimi çeken şey 1999'da artık bu derece bu hale getirmişken bu adam 20 yıl daha devam etti. FETÖ tarafından korumuş olması dolayısıyla. FETÖ ne zaman devletten çıktı, çıktığı gün de tahkikat başlamış. FETÖ ile her zaman bağlantısı oldu. Kendisi de inkar etmiyor. Biraz önce bu beyanda bulundu. 'Fettullah Gülen beni sever, ben de onu severim.' diye televizyonlarda söylediği sözü var." ifadelerini kullandı.