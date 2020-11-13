Adnan Oktar organize suç örgütü davasına ilişkin mütalaada, 13 sanığın örgüt yöneticiliği suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi. - Son Dakika

Adnan Oktar organize suç örgütü davasına ilişkin mütalaada, 13 sanığın örgüt yöneticiliği suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi.
13.11.2020 14:51
Adnan Oktar organize suç örgütü davasına ilişkin mütalaada, 13 sanığın örgüt yöneticiliği suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi.
Adnan Oktar organize suç örgütü davasına ilişkin mütalaada, 13 sanığın örgüt yöneticiliği suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi.
Adnan Oktar, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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