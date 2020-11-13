Adnan Oktar organize suç örgütü davasına ilişkin mütalaada, örgüt yöneticisi konumundaki olduğu öne sürülen erkek sanıklar için, çok sayıda cinsel...

Adnan Oktar organize suç örgütü davasına ilişkin mütalaada, örgüt yöneticisi konumundaki olduğu öne sürülen erkek sanıklar için, çok sayıda cinsel suçtan 63 yıl ile 396 yıl arasında hapis cezası istendi.

Adnan Oktar organize suç örgütü davasına ilişkin mütalaada, örgüt yöneticisi konumundaki olduğu öne sürülen erkek sanıklar için, çok sayıda cinsel suçtan 63 yıl ile 396 yıl arasında hapis cezası istendi.

Adnan Oktar, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Adnan Oktar organize suç örgütü davasına ilişkin mütalaada, örgüt yöneticisi konumundaki olduğu öne sürülen erkek sanıklar için, çok sayıda cinsel... - Son Dakika

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