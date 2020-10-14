Adnan Oktar organize suç örgütü davasına, Oktar'ın savunmasıyla devam edildi - Son Dakika

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 76'sı tutuklu 238 sanığın yargılandığı davaya, örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın ek iddianamedeki iddialara karşı savunmasının alınmasıyla devam edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın bulunduğu çok sayıda tutuklu sanık, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada sanık Adnan Oktar'ın, önceki celselerde birleştirilen ek iddianame ile kapalı oturumlarda dinlenilen mağdur, müşteki ve tanıkların beyanlarına karşı savunmasının alınmasına devam edildi.

Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk'in dava dosyasındaki dellilere ilişkin raporları okuyup savunmasını sorduğu Oktar, raporları kabul etmediğini, bunların uydurma deliller olduğunu savundu.

Oktar, Başkan Perk'in kriminal raporları sorması üzerine de, "Allah yapımı değil ya. Bir rapor daha alınır, aksi ortaya çıkabilir. Avukatlarım daha iyi bilir, bu konuda savunma yapmayacağım." dedi.

Ele geçirilen delillerin kasıtlı olarak başkaları tarafından evlere yerleştirildiğini savunan Oktar, müşteki avukatlarının da delillere dayanarak sordukları soruların büyük çoğunluğuna, "Deliller hukuka aykırı elde edildiğinden hepsi yok hükmündedir. Hepsini reddediyorum. Tamamının dosyadan çıkarılması lazım." yanıtını verdi.

Oktar, önceki ifadelerinde de olduğu gibi maddi geliri olmadığını, çok zengin arkadaşlarının desteğiyle rahat yaşadığını ve kimseye talimat vermediğini öne sürerek, "Benim hiç o işlerle ilgim olmaz. Ben rahatlığıma bakarım. Yemek yerim, tebliğ yaparım, televizyon izlerim." diye konuştu.

Bu arada, müşteki avukatlarının sorduğu sorulara, Oktar'ın avukatları tarafından sık sık itiraz edildi. Mahkeme heyeti ise itirazları reddetti.