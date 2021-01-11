Adnan Oktar organize suç örgütü davasında karar - Son Dakika

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında karar

11.01.2021 18:01
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında karar, System.String[]

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında Oktar'ın da bulunduğu örgüt yöneticisi 14 sanığa, 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında Oktar'ın da bulunduğu örgüt yöneticisi 14 sanığa, 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tüm tutuklu sanıklar ve tutuksuz sanıklar katıldı.

Mağdur ve müştekilerle tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada tutuklu sanık Adnan Oktar salona girdiği sırada arka tarafta bulunan tutuksuz sanıklar ve bazı izleyiciler el salladı. Oktar da el sallayarak karşılık verdi.

Oktar tutuklu sanıkların bulunduğu bölümün en arkasına oturtuldu. Tarkan Yavaş ile Oktar Babuna da Oktar'ın yanına yerleştirildi. Salonda çok sayıda jandarma personeli görevlendirildi.

Bir önceki duruşmada son sözü alınmayan bir kısım sanıkların son sözleri soruldu.

Daha sonra Mahkeme Heyeti Başkanı Mehmet Galip Perk, dosyanın karara bağlandığını açıklayarak alınan kararları okudu. Perk'in sanıklarla ilgili hükmü okuması yaklaşık iki saat sürdü.

Buna göre mahkeme, örgüt ele başı olduğu iddia edilen sanık Adnan Oktar'a, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "siyasal veya askeri casusluk", "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme", 7 kez "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", 27 kez "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eziyet", "eğitim hakkının engellenmesi", kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi" ve "tehdit" suçlarından toplamda 1075 yıl 3 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Heyet, sanıklardan Tarkan Yavaş'ı "örgüt yöneticisi olmak", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel istismar", "gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunmak" ve "resmi belge düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak" suçlarından toplam da 211 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklardan Oktar Babuna'nın ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel istismar" suçlarından 186 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Sanık Halil Hilmi Müftüoğlu'na "örgüt kurmak ve yönetmek", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel istismar" suçlarından 177 yıl hapse çarptırılmasına karar veren mahkeme, aynı suçlardan Bora Yıldız'ın 303 yıl 9 ay, sanık İbrahim Tuncer'in de "örgüt kurmak ve yönetmek" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 57 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme, sanık Fatma Ceyda Ertüzün, Ayşegül Hüma Babuna, Yeliz Sucu, Sinem Hacer Tezyapar, Merve Büyükbayrak, Aylin Atmaca, Alev Babuna ve Ulviye Didem Ürer'e "örgüt yöneticiliği" suçundan ayrı ayrı 9 yıl hapis cezası verilmesini karara bağladı.

Örgüt yöneticilerinin cezaları arttı

Örgüt elebaşı ve yönetici konumunda bulunan kişilere verilen bu cezaların bireysel suçlar olduğunu bildiren mahkeme, örgüt üyesi konumunda olan sanıklara verilen cezalara, yönetici sanıkların cezalarını da ekledi.

Böylece sanıklar Adnan Oktar, Tarkan Yavaş, Mehmet Noyan Orcan, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftoğlu, İbrahim Tuncer, Ulviye Didem Ürer, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Merve Büyükbayrak, Yeliz Sucu, Sinem Hacer Tezyapar, Fatma Ceyda Ertüzün, Ayşegül Hüma Babuna'ya 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Mahkeme bu sanıklara ayrıca 400 bin 500'er lira adli para cezası da verdi.

Mahkeme, 107 sanığın "örgüt üyeliği" suçundan 4 yıl 6'şar ay, 20 sanığın da "örgüte üye olmak", "gerçeğe aykırı mal bildirme", "örgüte yardım etme", "suçluyu kayırma", "ruhsatsız silah taşıma" ve "tehdit" suçlarından 1 yıl 8 aydan 11 yıl 3 aya kadar değişen miktarlarda hapis cezası verilmesine hükmetti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 12 sanığın "örgüte üye olmak" suçundan 11 ay 7'şer gün hapis cezası veren mahkeme, bu sanıklarla ilgili hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını karara bağladı.

Mahkeme heyeti, kararında 3 sanığın tüm suçlardan beraatine, tutuksuz yargılanan 8 sanığın da tutuklanmasına, 3 kişinin tahliyesine ve bir kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmasına hükmetti.

Kararın okunmasından sonra bir kısım müştekiler, "Adnan daha yeni başlıyoruz" diye bağırdı. Sanık Adnan Oktar da gülümseyerek karşılık verdiği görüldü. Daha sonra salondan çıkarılan Oktar, bazı izleyici ve tutuksuz sanık tarafından alkışlandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adnan Oktar organize suç örgütü davasında karar - Son Dakika


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