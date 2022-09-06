Adnan Oktar davasının yeniden görülmesine başlanıyor - Son Dakika
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Adnan Oktar davasının yeniden görülmesine başlanıyor

06.09.2022 11:18
Adnan Oktar davasının yeniden görülmesine başlanıyor

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'ne yönelik dava Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından bugün yeniden görülmeye başlanıyor.

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'ne yönelik dava Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından bugün yeniden görülmeye başlanıyor. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davada tutuksuz kadınlar ile tutuklu kadınlar birbirlerine el sallayarak öpücükler gönderdi.

Adnan Oktar Organize Suç Örgütüne yönelik dava 11 Ocak 2021'de karara bağlanmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından incelenen karar usul yönünden bozularak yargılamanın yeniden yapılması için yerel mahkemeye gönderilmişti.

Bozma kararının ardından ilk duruşma bugün Marmara Cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda görülüyor.

Yeniden görülen davanın duruşmasında Adnan Oktar, tutuklu sanıklar ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya çok sayıda izleyici mürit ve basın mensubu da katıldı. Duruşma salonunda geçmiş duruşmalarda sık sık taraftarlarına selam veren Adnan Oktar'ın bu duruşmada arkasına hiç dönmeden mahkeme heyetine dönerek oturması dikkat çekti.

Öte yandan, duruşma salonunda tutuksuz kadın sanıklar ile tutuklu kadın sanıklar birbirlerine el sallayarak öpücük gönderdi. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Adnan Oktar, İstanbul, Marmara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adnan Oktar davasının yeniden görülmesine başlanıyor - Son Dakika

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