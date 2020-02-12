Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturmasında aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturmasında aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturmasında aranan şüpheli yakalandı

6 saat önce

Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Turgut A. gözaltına alındı.

Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturmasında aranan şüpheli yakalandı, System.String[]

Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Turgut A. gözaltına alındı.

İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturması ile "müstehcenlik" (çocuk pornografisi) suçlamasıyla aranan Turgut A'nın Kadıköy'de bir adreste saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, Turgut A. ile saklanmasına yardım ettiği ileri sürülen İ.E.U'yu yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adnan Oktar, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:52 Kaynak: AA
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