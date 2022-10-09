Alınan bilgiye göre, Çanakkale 'de Adnan Oktar silahlı suç örgütüne üye olma suçundan aranan ve örgütün Kardeşler Grubu'nda ismi yer alan sözde "İsrail İmamı" A.S.E. yakalandı.

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan aranan ve örgütün sözde " İsrail İmamı" olduğu belirtilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

Adnan Oktar, Çanakkale, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adnan Oktar organize suç örgütünün sözde 'İsrail İmamı' tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.