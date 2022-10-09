Son dakika haberi | Adnan Oktar organize suç örgütü üyelerinden sözde "İsrail İmamı" tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Adnan Oktar organize suç örgütü üyelerinden sözde "İsrail İmamı" tutuklandı

09.10.2022 10:42

Son dakika gelişmesine göre - Adnan Oktar organize suç örgütü üyelerinden sözde "İsrail İmamı" tutuklandı "Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan örgütün sözde "İsrail İmamı" A.S.E. Çanakkale'de yakalandı.

- Adnan Oktar organize suç örgütü üyelerinden sözde "İsrail İmamı" tutuklandı

İSTANBUL - "Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan örgütün sözde "İsrail İmamı" A.S.E. Çanakkale'de yakalandı. İstanbul'a getirilen A.S.E., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, "Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan ve örgütün Kardeşler Grubu'nda ismi yer alan sözde "İsrail İmamı" A.S.E. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Çanakkale'de işlemleri tamamlanan A.S.E. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Örgütün sözde İsrail İmamı olan A.S.E., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

Adnan Oktar, Çanakkale, İstanbul, İsrail, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Adnan Oktar organize suç örgütü üyelerinden sözde 'İsrail İmamı' tutuklandı - Son Dakika

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