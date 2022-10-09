Edinilen bilgiye göre, "Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan ve örgütün Kardeşler Grubu'nda ismi yer alan sözde "İsrail İmamı" A.S.E. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Çanakkale'de işlemleri tamamlanan A.S.E. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Örgütün sözde İsrail İmamı olan A.S.E., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Adnan Oktar, Çanakkale, İstanbul, İsrail, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Adnan Oktar organize suç örgütü üyelerinden sözde 'İsrail İmamı' tutuklandı - Son Dakika

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