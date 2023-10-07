Adnan Oktar, örgütteki çocukları gece yarısı ormana bırakıyormuş - Son Dakika

Adnan Oktar, örgütteki çocukları gece yarısı ormana bırakıyormuş

Adnan Oktar, örgütteki çocukları gece yarısı ormana bırakıyormuş
Son Güncelleme: 07.10.2023 09:18

Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın karı-koca olarak aynı evde yaşayan çiftlerden o dönem doğan çocukları anneannelere, babaannelere ve başka örgüt üyelerine verdiği ortaya çıktı. Oktar'ın örgütte kalan çocukları ise cezalandırmak için gece vakti ormana bırakıyormuş.

"Örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından toplamda 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar'ın "Kedicik" olarak nitelendirilen yanındaki kadınlara yaptıkları kan dondurdu.

Mağdurların avukatı Eser Çömlekçioğlu ise, kadınların yaşadıklarını şöyle anlattı: 10 yaşlarındayken örgüte annesi tarafından getirilen bir kız çocuğumuz var… İfade verdiğinde 14-15 yaşlarındaydı. Annesi Adnan Oktar ve örgüt üyeleriyle iletişime geçiyor. Bu irtibattan sonra Adnan Oktar'ın talimatıyla kızını İstanbul'a getiriyor. Adnan Oktar gece yarısı 'getir kızı' diye arıyor ve anne, 10 yaşlarında kızını uyandırıyor, makyaj yapıyor, kırmızı rujunu sürüyor, kadınsı kıyafetleri giydiriyor ve Adnan Oktar'a götürüyor.Tabi kızda bir korku var.Anne de ona, 'merak etme, ben senin yan odanda olacağım' diyor.

Kızın annesi ve babası ayrı ve babası kızı kurtarmaya çalışıyor. Anneden almaya çalışıyor ve kaçırıyor. Mahkemeye başvuruyorlar, şikayetçi olmak istiyorlar. Kız babasıyla birlikte mahkemeye gidiyor ve annesinin kendisini, kanal sahibi, 50'li yaşlarını aşkın bir adama götürdüğünden bahsediyor. Aslında kız mahkemede, Adnan Oktar'a götürüldüğünü söylüyor. Ama o dönem, 2000'lerde, hakimler tarafından, 'isim vermeyelim, işlem yapmayalım, şikayetçi olmayın, başınıza iş alırsınız, başımıza iş alırız' diyerek kız ve ailesi korkutuluyor ve Adnan Oktar hakkında herhangi bir işlem yapılmıyor. Velayeti babasına veriliyor ama annesi sürekli onu alıp Adnan Oktar'a götürmek istiyor.

"EMME ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARI AİLELERİNDEN AYIRIYORLARDI"

Adnan Oktar çocuk yapmayı yasaklıyor, karı-koca ayrı evlerde yaşıyorlar. O dönem doğan çocukların hepsini anneannelere, babaannelere, başka örgüt üyelerine veriyor. 0-2 yaş arası 10,12 tane çocuk daha emme çağındayken annelerinden alınıyorlar ve başkalarının elinde büyümek zorunda kalıyorlar. Anneler babalar da bunu bırakıyorlar çünkü Adnan Oktar'a o kadar büyük bir 'imanları' var ki…

"ADNAN OKTAR ÇOCUKLARI ORMANA BIRAKIYORDU"

O dönem 2-3 tane çocuk örgütte kalıyor. Adnan Oktar da kendince onları cezalandırmak için çocukları gece vakti, ki bu kişiler şu anda 30'lu yaşlarındalar, mahkemede ifade verdiler. Adnan Oktar bunları alıyor ve gece vakti ormana bırakıyor. Çocuklar tek başlarına sabaha kadar saatlerce ormanda kalıyor.Sabaha karşı gidip çocuklar alınıyor."

Adnan Oktar, İstanbul, Mahkum, Çocuk, Hukuk, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Adnan Oktar, örgütteki çocukları gece yarısı ormana bırakıyormuş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adnan Oktar, örgütteki çocukları gece yarısı ormana bırakıyormuş - Son Dakika
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