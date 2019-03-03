Adnan Oktar Örgütünün Firari Kilit İsmi Bodrum'da Yakalandı
10 dakika önce
Adnan Oktar'a en yakın isimlerden biri olan ve örgütün FETÖ ve lobi imamı olan firari Altuğ Müştak Berker, Bodrum'da yakalandı.
Adnan Oktar
'a en yakın isimlerden biri olan ve örgütün FETÖ ve lobi imamı olan firari Altuğ Müştak Berker, Bodrum
'da yakalandı. Berker'in sahte kimlik kullandığı ve Yunanistan
'a kaçma hazırlığında olduğu öğrenildi. Adnan Oktar'a en yakın isimlerden biri olan Altuğ Müştak Berker, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından yakalandı. Berker'in Temmuz ayında yapılan operasyondan bu yana arandığı ve firari olduğu öğrenildi. Adnan Oktar suç örgütünün önemli yöneticilerinden FETÖ ve örgütün lobi imamı olduğu belirtilen Altuğ Müştak Berker'in Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu anlaşıldı. Güvenlik güçleri tarafından bir aydır takip edilen ve bugün öğleden sonra yapılan operasyonla yakalanan Berker'in nitelikli cinsel saldırı, cinsel istismar, silahlı örgüt yöneticiliği gibi başka çeşitli suçlardan da aramasının olduğu öğrenildi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü
Kom Grup Amirliğine getirilen Berker'in burada yapılacak işlemlerin ardından İstanbul
'a gönderileceği bildirildi.
(Eren Ayhan
- Tuba Ayhan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 08:06 Kaynak: İHA
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