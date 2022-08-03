ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

03.08.2022 20:27
ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna tutuklandı.

ADNAN Oktar Silahlı Suç Örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Dün eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün devamlılığını sağlamayı hedeflediği, adli yargılamayı etkilemek için lobi faaliyetinde bulduğu, örgüte yönelik yapılan operasyonda görev alan emniyet ve yargı mensupları hakkında illegal yöntemlerle araştırma yaparak bilgi toplamaya çalıştığı öğrenildi. Ayrıca örgüte yönelik yargılama devam edilirken, yargılamaya yönelik adli makamları yanıltma adına yalancı tanıklar bulma ve asılsız bilgi ve belge oluşturma eylemlerinde bulunduğu bilgisi edinildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna adliyeye sevk edildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDISavcılıkta ifadeleri alındıktan sonra iki şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikçe, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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