ADNAN OKTAR ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 2 ŞÜPHELİ GÖZALTI - Son Dakika
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ADNAN OKTAR ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 2 ŞÜPHELİ GÖZALTI

02.08.2022 15:19

ADNAN Oktar Silahlı Suç Örgütüne yönelik yargılama devam ederken adli yargılamayı etkilemek için lobi faaliyetinde bulunan ve örgüte yönelik yapılan operasyonda görev alan emniyet ile yargı mensupları hakkında illegal yöntemlerle araştırma yaptığı tespit edilen örgüt üyelerine eş zamanlı...

ADNAN Oktar Silahlı Suç Örgütüne yönelik yargılama devam ederken adli yargılamayı etkilemek için lobi faaliyetinde bulunan ve örgüte yönelik yapılan operasyonda görev alan emniyet ile yargı mensupları hakkında illegal yöntemlerle araştırma yaptığı tespit edilen örgüt üyelerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Bugün eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna yakalanarak gözaltına alındı.

YARGILAMAYI ETKİLEMEK İÇİN LOBİ FAALİYETİNDE BULUNDULAR

Şüphelilerin örgütün devamlılığını sağlamayı hedeflediği, adli yargılamayı etkilemek için lobi faaliyetinde bulduğu, örgüte yönelik yapılan operasyonda görev alan emniyet ve yargı mensupları hakkında illegal yöntemlerle araştırma yaparak bilgi toplamaya çalıştığı öğrenildi. Ayrıca örgüte yönelik yargılama devam edilirken yargılamaya yönelik adli makamları yanıltma adına yalancı tanıklar bulma ve asılsız bilgi ve belge oluşturma eylemlerinde bulunduğu bilgisi edinildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonda 2 kadın şüpheli yakalandı Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonda 2 kadın şüpheli yakalandı Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde aranan Meltem D. ve Ferhunde E.B. adlı iki kadın şüpheli İstanbul'da yakalandı. Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde aranan Meltem D. ve Ferhunde E.B. adlı iki kadın şüpheli İstanbul'da yakalandı.
Kaynak: DHA

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