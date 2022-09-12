Yeniden görülen Adnan Oktar organize suç örgütü davası yarına ertelendi - Son Dakika
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Yeniden görülen Adnan Oktar organize suç örgütü davası yarına ertelendi

12.09.2022 18:42
Yeniden görülen Adnan Oktar organize suç örgütü davası yarına ertelendi

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik yargılamada, hükmün istinaf tarafından usulden bozulmasının ardından 72'si tutuklu 215 sanığın yeniden yargılandığı davanın beşinci gününde, sanıkların bir kısmının talepleri alınarak duruşma yarına ertelendi.

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik yargılamada, hükmün istinaf tarafından usulden bozulmasının ardından 72'si tutuklu 215 sanığın yeniden yargılandığı davanın beşinci gününde, sanıkların bir kısmının talepleri alınarak duruşma yarına ertelendi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülen duruşmaya Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile bir kısım tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Duruşmada sanıkların talepleri ve tutukluluğuna ilişkin diyecekleri soruldu.

Yargılandıkları davanın klasik bir dava olmadığını belirten Oktar, "Derin devletin bize karşı gösterdiği bir eylem. Türkiye'nin baş belası derin devlet. Adnan Menderes'i asan onlardır. Ecevit'e suikast yapmaya kalktılar. Polis ve adli yapılanma içinde de yapılanıyorlar. Yurt dışında da yapılanıyorlar. İngilizlerin derin devleti tarafından yürütülüyorlar. Üzerinde güneş batmayan ülke denmesinin sebebi bu." dedi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade veren Müge Ö.'nün beyanlarına karşı konuşan Oktar, suçlamaları kabul etmedi.

Üzerine atılı iddialara şaşırdığını söyleyen Oktar, Müge Ö.'nün kendisiyle olan fotoğraflarına değinerek, "Aşkla tutkuyla bana bağlılar. Onu yönlendirmişler. Kendi halinde temiz kalpli bir insan." ifadelerini kullandı.

Oktar, çok güçlü ve kuvvetli bir insan olduğunu anlatarak, "Kadına öyle vursam çok ağır bir durum meydana gelir Allah esirgesin. Benim özelliğim şefkat. Asıl dertleri benim. Bir suikastı beceremediler, beceremezler de." dedi.

Örgüt üyelerine oy kullandırmadığı iddiasına yönelik Oktar, "Sağ kesimin iktidara gelmesi benim işime gelir. Neden oy kullandırtmayayım? Milliyetçiyim, Turancıyım aksi zaten benim ideolojime karşı." diye konuştu.

Oktar, "Cezaevi bana cennete döndü. İstediğiniz kadar yatarım. Vatan, millet sağ olsun. Şefkatli, merhametli, sevgi dolu bir insanım." ifadelerini kullandı.

Cezaevinde kendisine uygulanan kısıtlamanın kaldırılmasını talep eden Oktar, kaldırıldığı takdirde mahkemeye önemli deliller sunacağını öne sürdü.

Davanın müştekisi Serra Muhammed Valipour'un beyanlarına karşı da konuşan Oktar, "Tek fotoğraf çekilmek istedi, annesini de çağırdım. İkisini de tuttum ellerinden, çektirdim fotoğraf. Küçük kızdan şehvet duyan ahlaksız ve alçaktır. Onlar melek gibi varlık. Bir adam onlardan tahrik oluyorsa sapıktır. Annesi boş yere tutuklandı." dedi.

Duruşmada, sanıkların bir kısmının da talepleri alındı.

Mahkeme heyet, sanıkların taleplerinin alınmasına devam etmek üzere duruşmayı yarına erteledi.

Davanın geçmişi

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Ocak 2021'de açıkladığı kararında, örgüt yöneticisi olmak suçundan yargılanan sanıklar Adnan Oktar, Tarkan Yavaş, Mehmet Noyan Orcan, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftoğlu, İbrahim Tuncer, Ulviye Didem Ürer, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Merve Büyükbayrak, Yeliz Sucu, Sinem Hacer Tezyapar, Fatma Ceyda Ertüzün, Ayşegül Hüma Babuna'ya ayrı ayrı 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetmişti.

Mahkeme 107 sanığa "örgüt üyeliği" suçundan 4 yıl 6'şar ay, 20 sanığa da "örgüte üye olmak", "gerçeğe aykırı mal bildirme", "örgüte yardım etme", "suçluyu kayırma", "ruhsatsız silah taşıma" ve "tehdit" suçlarından 1 yıl 8 aydan 11 yıl 3 aya kadar değişen sürelerde hapis cezası vermişti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 12 sanığa "örgüte üye olmak" suçundan 11'er ay hapis cezası veren mahkeme, bu sanıklarla ilgili hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını karara bağlamıştı.

Sanık Mustafa Kuşçu, Ozan Süer ve Turgut Aksu'nun tahliyesine karar veren mahkeme, Bahadır Köseoğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını kararlaştırmıştı.

Sanıklardan 3'ünün tüm suçlardan beraatine hükmeden mahkeme, tutuksuz sanıklar Ahmet Bürke, Dolunay Tezin, Hüseyin Alpar Sayın, Sibel Yılmaztürk, Şecaaddin Çelikler, Eşref Nuri Yakışan, Mehmet Murat Atmaca ve Deniz Tanık'ın tutuklanmalarına karar vermişti.

Bir kısım sanıkların bazı suçlardan beraatini kararlaştıran heyet, 80 sanığı ise çeşitli suçlardan 3 yıl ile 36 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırmıştı.

İstinaf Mahkemesi kararı bozmuştu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ise Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında Oktar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 84'ü tutuklu 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen hükmü usulden bozmuştu.

İstinafın bozma kararıyla 68 sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süre ve haklarındaki hükümlerle ilgili bozma nedenleri dikkate alınarak tahliyelerine karar verilmişti.

Alınan kararda, suç örgütü lideri Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve Büyükbayrak, Oğuzhan Sevinç, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Aksoy'un ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı da tahliyelerin "usul ve yasaya aykırı" olduğunu belirterek, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istemişti.

İtirazın reddedilmesinin ardından Başsavcılık, bir üst mahkeme olan 2. Ceza Dairesine yeniden itirazda bulunmuştu.

İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, tahliye edilen 68 sanıktan 61'i hakkında "cinsel saldırı" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 61 sanıktan 50'si, gözaltına alınmalarının ardından tutuklanmış, dava dosyası ilk derece mahkemesine gönderilmişti.

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Kaynak: AA

Adnan Oktar, Cumhuriyet, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeniden görülen Adnan Oktar organize suç örgütü davası yarına ertelendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Yeniden görülen Adnan Oktar organize suç örgütü davası yarına ertelendi - Son Dakika
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