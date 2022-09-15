Yeniden görülen Adnan Oktar organize suç örgütü davasına devam edildi - Son Dakika
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Yeniden görülen Adnan Oktar organize suç örgütü davasına devam edildi

15.09.2022 18:38
Yeniden görülen Adnan Oktar organize suç örgütü davasına devam edildi

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik yargılamada, hükmün istinaf tarafından usulden bozulmasının ardından 72'si tutuklu 215 sanığın yeniden yargılandığı davanın sekizinci gününde sanıklardan bir kısmının talepleri alındı.

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik yargılamada, hükmün istinaf tarafından usulden bozulmasının ardından 72'si tutuklu 215 sanığın yeniden yargılandığı davanın sekizinci gününde sanıklardan bir kısmının talepleri alındı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülen davanın duruşmasına Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklardan bir kısmı ve avukatları katıldı.

Taleplerle ilgili söz verilen tutuklu sanık Ali Emre Bukağılı, kendilerine kumpas kurulduğunu öne sürdü.

Kendilerinin teslim olduğunu belirten Bukağılı, "Uğurlamaya gelen arkadaşlar da videolar çekti. Yüzlerce delil var. Yapılan kumpas araştırılsın, bu araştırılınca dava düşecek." dedi.

Sanıklardan Burhan Efeoğlu, kaçmadığını, kaçma şüphesinin de olmadığını, yakalama kararı çıktığında emniyete gidip teslim olduğunu ifade ederek, Oktar ile birlikte herkesin tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık Serkan Demir, azami tutukluluk sürelerinin dolmak üzere olduğunu kaydederek, "Bu durum ailemize zarar vermektedir. Kaçma şüphem yoktur. Kırk iki yıllık ikamet adresimde kalmaya devam etmekteyim." diye konuştu.

Bir diğer sanık Berkay Kayabay da etkin pişmanların tutuklanmaktan korktukları için böyle ifade verdiklerini iddia etti.

Kayabay, "Olayların ardında FETÖ kumpası mı var? Bunu araştırmanızı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Söz alan diğer sanıklar da mahkemeden tüm sanıkların tahliyesini talep ederken duruşma yarına ertelendi.

Davanın geçmişi

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Ocak 2021'de açıkladığı kararında, örgüt yöneticisi olmak suçundan yargılanan sanıklar Adnan Oktar, Tarkan Yavaş, Mehmet Noyan Orcan, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Ulviye Didem Ürer, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Merve Büyükbayrak, Yeliz Sucu, Sinem Hacer Tezyapar, Fatma Ceyda Ertüzün, Ayşegül Hüma Babuna'ya ayrı ayrı 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetmişti.

Mahkeme 107 sanığa "örgüt üyeliği" suçundan 4 yıl 6'şar ay, 20 sanığa da "örgüte üye olmak", "gerçeğe aykırı mal bildirme", "örgüte yardım etme", "suçluyu kayırma", "ruhsatsız silah taşıma" ve "tehdit" suçlarından 1 yıl 8 aydan 11 yıl 3 aya kadar değişen sürelerde hapis cezası vermişti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 12 sanığa "örgüte üye olmak" suçundan 11'er ay hapis cezası veren mahkeme, bu sanıklarla ilgili hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını karara bağlamıştı.

Sanık Mustafa Kuşçu, Ozan Süer ve Turgut Aksu'nun tahliyesine karar veren mahkeme, Bahadır Köseoğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını kararlaştırmıştı.

Sanıklardan 3'ünün tüm suçlardan beraatine hükmeden mahkeme, tutuksuz sanıklar Ahmet Bürke, Dolunay Tezin, Hüseyin Alpar Sayın, Sibel Yılmaztürk, Şecaaddin Çelikler, Eşref Nuri Yakışan, Mehmet Murat Atmaca ve Deniz Tanık'ın tutuklanmalarına karar vermişti.

Bir kısım sanıkların bazı suçlardan beraatini kararlaştıran heyet, 80 sanığı ise çeşitli suçlardan 3 yıl ile 36 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırmıştı.

İstinaf Mahkemesi kararı bozmuştu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ise Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında Oktar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 84'ü tutuklu 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen hükmü usulden bozmuştu.

İstinafın bozma kararıyla 68 sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süre ve haklarındaki hükümlerle ilgili bozma nedenleri dikkate alınıp tahliyelerine karar verilmişti.

Alınan kararda, suç örgütü lideri Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve Büyükbayrak, Oğuzhan Sevinç, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Aksoy'un ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı da tahliyelerin "usul ve yasaya aykırı" olduğunu belirterek, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istemişti.

İtirazın reddedilmesinin ardından Başsavcılık, bir üst mahkeme olan 2. Ceza Dairesine yeniden itirazda bulunmuştu.

İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, tahliye edilen 68 sanıktan 61'i hakkında "cinsel saldırı" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 61 sanıktan 50'si tutuklanmış, dava dosyası ilk derece mahkemesine gönderilmişti.

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Kaynak: AA

Adnan Oktar, İstanbul, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeniden görülen Adnan Oktar organize suç örgütü davasına devam edildi - Son Dakika

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