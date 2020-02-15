ADNAN OKTAR SORUŞTURMASI: GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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ADNAN OKTAR SORUŞTURMASI: GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI
6 saat önce
İstanbul DHAAdnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:32 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğünce, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü soruşturması kapsamında, geçtiğimiz pazartesi günü Kadıköy
'de gözaltına alınan İpek Esra U. ve Turgut A. adliyeye sevkedildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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