ADNAN OKTAR SORUŞTURMASI: GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADNAN OKTAR SORUŞTURMASI: GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

ADNAN OKTAR SORUŞTURMASI: GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

6 saat önce

İstanbul DHAAdnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

ADNAN OKTAR SORUŞTURMASI: GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI, System.String[]

İstanbul DHA

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü soruşturması kapsamında, geçtiğimiz pazartesi günü Kadıköy'de gözaltına alınan İpek Esra U. ve Turgut A.  adliyeye sevkedildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Adnan Oktar, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:32 Kaynak: DHA
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