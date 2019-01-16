Adnan Oktar Soruşturmasında İtirafçı Olan 'Kedicik' Tahliye Edildi

Adnan Oktar
soruşturmasında itirafçı olan 'kedicik' tahliye edildi
İSTANBUL - Adnan Oktar soruşturmasında tutuklanan Beril Koncagül, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak savcılığa ek ifade verdi. Adnan Oktar örgütü hakkında detaylı şekilde itiraflarda bulunan Koncagül, tahliye edildi.
Adnan Oktar soruşturmasında tutuklanan kediciklerden Beril Koncagül, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcılığa başvurdu.
Savcılığa ek ifade veren Koncagül, Adnan Oktar örgütü hakkında detaylı itiraflarda bulundu. Örgüt hakkında kara para aklama, turnike sistemi, hürriyetten yoksun bırakma, tehdit ve şantaj suçlamaları, dayak, televizyonlarda zorla dans, vücuduna zorla dövme yapılması, kilitlenerek evde tutulması, iletişim araçlarından yoksun bırakılması ile ilgili yaklaşık 100 sayfalık ek ifade verdi.
İtiraf" içeren beyanlarda bulunan şüpheli Koncagül'ün ifadesinin ardından savcılık, Koncagül'ün tahliyesini talep etti. Talebi değerlendiren Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği
, şüpheli Beril Koncagül'ün tahliyesine karar verdi.