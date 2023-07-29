O kadar parayı nereden elde ettiği ortaya çıktı! Bakın Adnan Oktar'ın gelir kaynağı hangi ülkeymiş - Son Dakika
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O kadar parayı nereden elde ettiği ortaya çıktı! Bakın Adnan Oktar'ın gelir kaynağı hangi ülkeymiş

29.07.2023 13:27

Liderliğini Adnan Oktar'ın yürüttüğü suç örgütü cezaevinde adım adım çözülüyor. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen örgüt üyelerinden Orkun Şimşek, örgütün başlıca para kaynağının Rusya olduğunu belirterek, "Cezaevinde bulunan kişilerin etkin pişman olmaması için bizzat Adnan Oktar tarafından tehdit içerikli fakslar gönderiliyor" dedi.

Adnan Oktar silahlı suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli Orkun Şimşek etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa başvurdu. Savcılığa dilekçe veren Orkun Şimşek örgütün yapılanmasından ve etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişilere Adnan Oktar tarafından baskı uygulandığını anlatırken, örgütün başlıca para kaynağının ise Rusya olduğunu söyledi.

O kadar lüksün, şatafatın nereden geldiği ortaya çıktı! İşte Adnan Oktar'a para kaynağı sağlayan ülke

Adnan Oktar ve 14 kişiye verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından 12 Nisan 2023 tarihinde onanmıştı. Örgütün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 2018'den bu yana aranan Erol Şimşek ve Orkun Şimşek kardeşler ile onları sakladığı iddia edilen Paşa D. tutuklanmıştı. Cezaevinde Orkun Şimşek savcılığa başvurarak etkin pişmanlıktan yararlanmak için dilekçe verdi.

O kadar lüksün, şatafatın nereden geldiği ortaya çıktı! İşte Adnan Oktar'a para kaynağı sağlayan ülke

ÖRGÜTÜN BAŞLICA PARA KAYNAĞI RUSYA

Orkun Şimşek, Adnan Oktar silahlı suç örgütünün yapılanması ve yakın süreçteki faaliyetleri hakkında bilgi vererek etkin pişmanlık kanunlarından yararlanmak istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan Orkun Şimşek, örgütün yapılanmasını, cezaevinde bulunan kişilerin etkin pişman olmaması için bizzat Adnan Oktar tarafından tehdit içerikli fakslar gönderildiği söyledi. Kendisinin etkin pişman olacağının örgüt tarafından öğrenilmesi üzerine baskıya maruz kaldığını belirtti. Örgüt hakkında detaylara da yer veren Orkun Şimşek, Rusya başta olmak üzere para kaynağı sağladığı ülkelerdeki yapılanması, turnike sistemi ve avukatlar üzerinden cezaevinden örgütün nasıl yönetildiği hakkında bilgiler verdi.

O kadar lüksün, şatafatın nereden geldiği ortaya çıktı! İşte Adnan Oktar'a para kaynağı sağlayan ülke

ÖRGÜT CEZAEVİNDEN CÖZÜLÜYOR

Örgütün güncel yapılanması ile alakalı olarak şu an cezaevinde olan üç önemli ismin daha etkin pişmanlıktan yararlanmak için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel O kadar parayı nereden elde ettiği ortaya çıktı! Bakın Adnan Oktar'ın gelir kaynağı hangi ülkeymiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: O kadar parayı nereden elde ettiği ortaya çıktı! Bakın Adnan Oktar'ın gelir kaynağı hangi ülkeymiş - Son Dakika
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