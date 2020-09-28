Adnan Oktar suç örgütü davası - Son Dakika

Adnan Oktar suç örgütü davası

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 76'sı tutuklu 238 sanığın yargılamasına devam edildi.

Adnan Oktar suç örgütü davası, System.String[]

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 76'sı tutuklu 238 sanığın yargılamasına devam edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu çok sayıda tutuklu sanık, tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, daha önce ana dava dosyasıyla birleştirilen ek iddianamelere ilişkin savunma hazırlamak için süre isteyen sanıklardan, haklarında "örgüt yöneticiliği" suçlaması bulunan Yeliz Sucu ve Bora Yıldız savunma yaptı.

Sanık Sucu, bir örgüt olmadıklarını iddia ederek, kendilerine önceden aralarında olan bazı müştekilerin diğer müştekileri yönlendirmesiyle iftira atıldığını savundu.

Sanık Bora Yıldız ise kendisine ait dizüstü bilgisayarda FETÖ iltisaklı "Herkül.org" sitesinin mobil uygulamasının kurulum dosyalarının bulunmasına ilişkin savunma yaptı.

Sanık Yıldız, uygulamanın kurulumu için kendilerinden yardım istediği iddia edilen Yasin Yalçınkaya adlı kişinin FETÖ'den tutuklu olduğunu ve adli makamların bu kişiye kolayca ulaşabileceğini belirterek Yalçınkaya'nın duruşmada dinlenilmesini talep etti.

Savunmasını tamamlayan Yıldız'a müşteki avukatlarından biri, "Dava dosyasında altında sizin adınızın bulunduğu bazı notlar yer alıyor. Bu notlarda müşteki genç kızlarla ilgili bilgilerin yanı sıra 'toplu olarak görüşmedik' gibi detaylar var. Bu notları siz mi yazdınız?" diye sordu. Yıldız da "Yazı benim değil. Kumpas bu. Benim imzam bile yok." şeklinde cevap verdi.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.

-İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede, sanıkların haricinde 26 kişi "mağdur", aralarında eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan'ın da bulunduğu 99 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer alıyor. Mağdur ve müştekilerin yanı sıra 23 tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan 25 kişinin beyanlarına yer verilen iddianamede, sanık Adnan Oktar'ın elebaşılığındaki silahlı suç örgütünün biri firari 13 yöneticisi bulunduğu anlatılıyor.

İddianamede, sanıklar hakkındaki suçlamalar şöyle:

"Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme, cinsel istismar, cinsel saldırı, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, şantaj, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, hakaret, 3628 sayılı Mal Varlığı Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na muhalefet, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması, dolandırıcılık, tehdit, kişisel verilerin kaydedilmesi, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, resmi belgede sahtecilik ve suçluyu kayırmak."

İddianamede, örgüt elebaşı Adnan Oktar hakkında, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", "kasten öldürmeye teşebbüs", "5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet", "resmi belgeyi yok etmek", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli cinsel saldırı", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet", "eğitim öğretim hakkının engellenmesi", "eziyet etme", "şantaj", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "dolandırıcılık", "3628 sayılı Kanun'a muhalefet", "hakaret", "tehdit", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "suçluyu kayırma" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması" suçlarından toplam 420 yıldan 871 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, 11 müşteki-sanık hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, diğer sanıklar hakkında benzer suçlardan hapis cezaları talep ediliyor.

-Ek İddianame

Yargılama sürerken, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar ile ana davadan tutuklu bazı sanıkların da bulunduğu 18 kişi hakkında ek iddianame düzenlenmiş, iddianame ana dava dosyasıyla birleşmişti.

Ek iddianamede, 18 sanığın "nitelikli cinsel saldırı", "örgüt üyeliği", hürriyeti tahdit", "tehdit" ve örgüte yardım" suçlarından değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 17:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adnan Oktar suç örgütü davası - Son Dakika


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