"adnan oktar suç örgütü" davası müştekisinden açıklama

Adnan Oktar Suç Örgütü" davası müştekilerinden Fırat Develioğlu, duruşma salonu önünde açıklama yaptı. Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan duruşma salonunda dava sürerken, müştekilerden Fırat Develioğlu basın mensuplarına açıklama yaptı.Develioğlu, Ayrılmasına rağmen örgütün sürekli peşinde olduğunu ileri sürerek, "Benim çoluğum çocuğum da bunun mağduru tarafında yer alıyor. Örgüt lideriyle beraber çok vakit geçirdim. Onun gerçek yüzünü gördüm. Akli yargılarının normal insan yargısı gibi değil de sapık yargıları olarak çalıştığına birebir de şahit olunca, suç işlemeye yönelik de ciddi bir meyil gösteriyordu. Ben suç işlemek istemedim. Peşimizi bırakmadı. Ayrıldıktan 17-18 sene sonra bile zarar vermeye çalıştı. Kızımın peşine yakışıklı müritlerini taktı. Bir sürü kendi hileleriyle bir takım şeyler yaptı. Başarıya kavuşmadı ama başarıya kavuşanlardan bazıları burada mağdur olarak yer alıyor" dedi.

"FETÖ İLE HER ZAMAN BAĞLANTISI OLDU"

1986 yılında üniversite okuduğu zamanlarda örgütle tanıştığını anlatan Develioğlu, "Dini duyguları çok bilmiyorduk. Dini duygularımız kullanılarak, yıllar içinde siyasi başarılar elde ettiğimizi düşünürken, örgüt lideri sapıtmaya başladı. Benim ilgimi çeken şey 1999'da artık bu derece bu hale getirmişken, bu adam 20 yıl daha devam etti. FETÖ tarafından korumuş olması dolayısıyla. FETÖ ne zaman devletten çıktı, çıktığı gün de tahkikat başlamış. FETÖ ile her zaman bağlantısı oldu. Kendisi de inkar etmiyor. Biraz önce bu beyanda bulundu. 'Fetullah Gülen beni sever, ben de onu severim.' diye televizyonlarda söylediği sözü var" ifadelerini kullandı.

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-Develioğlu'nun açıklaması



