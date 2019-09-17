"adnan oktar suç örgütü" davası usul tartışması ile başladı

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında açılan dava Silivri'de başladı. Mahkeme, sanıkların kimlik tespitini bitirmeden savunmasının alınması için Adnan Oktar'ı kürsüye davet etti. Avukatlar, kimlik tespiti bitirilmeden ve iddianame okunmadan savunmaya geçilmesine itiraz ettiler. Duruşmada iddianame özetleniyor.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan duruşma salonunda yapılan davanın ilk duruşmasına Adnan Oktar, Oktar Babuna, Tarkan Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna da aralarında bulunduğu 261 tutuklu ve 29 tutuksuz sanık katıldı.

KİMLİK TESPİTİ BİTMEDEN SANIKLARIN SAVUNMASININ ALINMAK İSTENMESİ TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Mahkeme heyeti bir kısım sanıkların kimlik tespiti yapıldıktan sonra duruşma salonuna girdi. Mahkeme Başkanı, ilk olarak Adnan Oktar ve 12 örgüt yöneticisinin savunmasının alınacağını söyleyerek Adnan Oktar'ı, savunması alınmak üzere kürsüye davet etti.

Bunun üzerine söz alan sanık avukatları, sanıkların kimlik tespitinin bitirilmediğini, iddianamenin okunmadığını, sanıklara suçlarının anlatılmadığını savunarak sanıkların savunmalarının alınamayacağını öne sürdüler.

Sanık avukatları ayrıca, suçun ve örgütün merkezinin Anadolu yakası olduğunu savunarak, hem yetkisizlik hem de görevsizlik talebinde bulundular. Bazı sanıkların avukatları da, müvekkillerinin avukat olduklarını, Adalet Bakanlığı'ndan izin alınmadan müvekkilleri hakkında soruşturma yapılarak dava açıldığını hatırlatarak, avukat olan sanık müvekkilleri yönünden yargılamanın durdurulmasını istediler.

Müşteki avukatları da müvekkili olan müştekilerin dinlenilmesi sırasında duruşmada gizlilik ve yayın yasağı kararı alınması talebinde bulundular.

TALEPLER REDDEDİLDİ

Sanık avukatlarının yetkisizlik ve görevsizlik kararı verilmesi yönündeki taleplerinin reddine karar veren mahkeme, diğer talepleri de reddederek iddianameyi özetlemeye başladı. İddianamenin özetlenmesinden sonra iddianamede kendisine yöneltilen suçlamalar hatırlatılan sanık Adnan Oktar, suçlamalara karşı savunmanı yapmak üzere kürsüye davet edildi. Duruşma, Oktar'ın savunması ile devam ediyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanık ile 125 mağdur-müşteki yer alıyor. İddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, örgütün cinsel-mali sömürü düzeni, örgütün gelir kaynakları, silahlanma yapısı, örgütün hukuk grubu, propaganda faaliyetleri ve FETÖ ile ilişkisine ayrıntılı olarak yer veriliyor.

ARAMALARDA 79 TABANCA, 23 TÜFEK VE 17 BİN 596 ADET FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

İddianamede, örgüt üyelerinin ev aramalarında 79 tabanca, 23 tüfek ve 17 bin 596 adet fişek ele geçirildiği belirtiliyor.

İddianamede, 11 Temmuz 2018 tarihinde örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, "Dragos" olarak tabir edilen örgüt merkezinde arama işlemlerini gerçekleştiren kolluk personeline yönelik olarak, hali hazırda tutuklu bulunan örgüt mensubu Mert Sucu tarafından Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlisine 2 adet ateş açıldığı ancak çelik yelekten dolayı herhangi bir ölüm olay yaşanmadığı ifade edildi.

24 AYRI SUÇTAN CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLİYOR

İddianamede toplam 226 şüphelinin "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "Cinsel istismar" gibi toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor.

