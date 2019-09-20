Son Dakika Haberleri: Adnan Oktar suç örgütü davasına devam ediliyor
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Adnan Oktar suç örgütü davasına devam ediliyor

1 saat önce

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanıklı davaya devam ediliyor.

Adnan Oktar suç örgütü davasına devam ediliyor, System.String[]

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanıklı davaya devam ediliyor.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 226 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam ediliyor. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda görülen duruşmada Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 162 tutuklu sanık hazır bulundu.

Davanın bugün görülen celsesine dün savunması tamamlanmayan tutuklu sanıklardan Bora Yıldız'ın savunmasının alınmasıyla başlandı.

(İHA)

Adnan Oktar, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:50 Kaynak: İHA
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