ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASINDA DURUŞMA YARINA ERTELENDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASINDA DURUŞMA YARINA ERTELENDİ - Son Dakika

ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASINDA DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

6 saat önce

ADNAN Oktar suç örgütüne yönelik açılan davada, etkin pişmanlık hükmünden yararlanan tutuksuz sanık savunma yaptı.

ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASINDA DURUŞMA YARINA ERTELENDİ, System.String[]
ADNAN  Oktar suç örgütüne yönelik açılan davada, etkin pişmanlık hükmünden yararlanan tutuksuz sanık savunma yaptı. Örgüt kanalı A9 TV'nin reji sorumlusu Ayça Pars örgüt yapısını anlattı. Mahkeme, diğer tutuksuz sanıkların savunma yapması için duruşmayı erteledi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarında görülen davaya etkin pişmanlık hükmünden yararlanan 9 tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı. Örgütün televizyon kanalı kapatılan A9 TV'nin reji sorumlusu sanık Ayça Pars örgütün yapısını anlattı. Pars'ın çapraz sorgulamasının ardından mahkeme heyeti, duruşmayı yarın görülmek üzere erteledi.

Görüntü Dökümü:

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Tutuksuz sanıkların adliyeden çıkışı

Duruşma salonu önü görüntü

Muhabir anonsu (Halil Yılmaz)

Genel ve detay görüntü


- İstanbul
Ayça Pars, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:16 Kaynak: DHA
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