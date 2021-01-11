Adnan Oktar suç örgütü davasında örgüt lideri Adnan Oktar ve örgüt yöneticisi konumundaki şüphelilerin aldığı toplam ceza belli oldu. - Son Dakika

Adnan Oktar suç örgütü davasında örgüt lideri Adnan Oktar ve örgüt yöneticisi konumundaki şüphelilerin aldığı toplam ceza belli oldu. Mahkeme, örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 13 örgüt yöneticisini birbirinin işlediği suçlardan sorumlu tuttu. Buna göre Oktar ve 13 sanık toplamda ayrı ayrı 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası ile 400 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı. - İSTANBUL