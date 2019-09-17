"adnan oktar suç örgütü" davasında sanıkların sorgusu yapılıyor

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Adnan Oktar Grubu'na yönelik 171'i tutuklu 226 sanıklı davanın bugün gerçekleştirilen ilk duruşmasında sanıkların sorgusu yapıldı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan duruşma salonunda yapılan davanın ilk duruşmasına Adnan Oktar, Oktar Babuna, Tarkan Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna'nın da aralarında bulunduğu 161 tutuklu ve 29 tutuksuz sanık katıldı.

Adnan Oktar'ın savunmasının ardından örgütün 2. ismi olduğu öne sürülen tutuklu sanık Ulviye Didem Ürer'in savunmasına geçildi.

Örgüt oldukları iddiasını kabul etmeyen Ürer, "Sözde örgütün 2 numarası olmama rağmen 90 kişiyle hiç karşılaşmadım. 54 sanığın ismini hiç bilmiyorum. Allah Adnan Oktar'dan razı olsun, Allah yolunda bir hayat yaşamama vesile olduğu için. Meryem Ana'ya iftira atıldığı gibi bize de iftira atıldı. Biz namusumuz için yaşarız" dedi.

Sürekli olarak kendilerine komplolar kurulduğunu savunan Ürer, bu komplolardan aklandıklarını söyledi.

Evrim Teorisi'ni yerle bir eden çalışmalarla yurt dışında dikkatleri üzerlerine çektiklerini söyleyen Ürer, 15 aydır hiçbir suçu olmadan tutuklu olduğunu belirterek suçlamaları kabul etmedi.

Bazı müştekilerin aralarında uzun zaman kaldığını, sonradan ayrıldığını söyleyen Ürer, onlara yönelik şantaj girişiminde bulundukları yönündeki suçlamaları da kabul etmedi.

Ürer, 2016 yılında FETÖ bağlantısı nedeniyle kapatılan rotahaber.com isimli sitede 2012 yılında yazarlık yaptığını hatırlatarak, "Yazarlık yaptığım tarihte FETÖ suç örgütü olarak görülmüyordu. Zaten bu site de 2016 yılında kapatıldı" dedi.

"Mehdiyeti anlatmak Mehdilik iddiasında bulunmak demek değildir" diyen Ürer, "Sayın Adnan Oktar defalarca A 9 televizyonunda Mehdi olmadığını anlattı. Adnan Bey'in aynaya bakıp anlattığı Mehdilik özellikleri yeşil gözlü siyah saçlı. Her yeşil gözlü Mehdi değildir. 'Evet ben de yeşil gözlüyüm, siyah saçlıyım. Evet bu özellikleri taşıyorum, ama bu özellikleri taşıyan herkes Mehdi olmaz' diyordu. 'Mehdi, kendisinin Mehdi olmadığını söyler' diyordu" dedi.

Mahkeme Başkanı, Ürer'e, "Aynaya bakıp kendisini tanımlıyor. Siz onun Mehdi olduğuna inanıyor musunuz" sorusuna, "Hayır" diyerek yanıtladı. Duruşmaya yarın sabah devam edilecek

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanık ile 125 mağdur-müşteki yer alıyor. İddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, örgütün cinsel-mali sömürü düzeni, örgütün gelir kaynakları, silahlanma yapısı, örgütün hukuk grubu, propaganda faaliyetleri ve FETÖ ile ilişkisine ayrıntılı olarak yer veriliyor.

ARAMALARDA 79 TABANCA, 23 TÜFEK VE 17 BİN 596 ADET FİŞEK ELE GEÇİRİLMİŞTİ

İddianamede, örgüt üyelerinin ev aramalarında 79 tabanca, 23 tüfek ve 17 bin 596 adet fişek ele geçirildiği belirtiliyor. İddianamede, 11 Temmuz 2018 tarihinde örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, "Dragos" olarak tabir edilen örgüt merkezinde arama işlemlerini gerçekleştiren kolluk personeline yönelik olarak, hali hazırda tutuklu bulunan örgüt mensubu Mert Sucu tarafından Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlisine 2 adet ateş açıldığı ancak çelik yelekten dolayı herhangi bir ölüm olay yaşanmadığı ifade edildi.

24 AYRI SUÇTAN CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLİYOR

İddianamede toplam 226 şüphelinin "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "Cinsel istismar" gibi toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor.



