"adnan oktar suç örgütü" davasında sorgular sürüyor

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında açılan davanın üçüncü duruşması yapılıyor.

Sabah yapılan oturumda sorgusu alınan Bora Yıldız'ın öğleden sonra yapılan oturumda da çapraz sorgusu yapıldı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan duruşma salonunda yapılan davanın ilk duruşmasına Adnan Oktar, Oktar Babuna, Tarkan Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna'nın da aralarında bulunduğu 162 tutuklu 18 tutuksuz sanık katıldı.

Sabah yapılan oturumda örgütün kız tavlama imamı olduğu öne sürülün Bora Yıldız'ın savunması alındı. Öğleden sonra da Yıldız'ın çapraz sorgusu yapıldı.

Kara para aklama ve malvarlığını yurt dışına çıkarmakla da suçlandığını hatırlatan Yıldız, kara para akladığı iddiasını kabul etmeyerek, "Aklama iddiası var ama kara para yok ortada. Hesabıma bir kuruş illegal giriş varsa getirsinler koysunlar. Yurt dışına çıkarılmış bir lira varsa getirsin ortaya koysunlar. Dosyaya bakıyorum kara para diye bir şey yok" dedi.

Yarın sabah Bora Yıldız'ın çapraz sorgusu ile duruşmaya devam edilecek.



İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanık ile 125 mağdur-müşteki yer alıyor. İddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, örgütün cinsel-mali sömürü düzeni, örgütün gelir kaynakları, silahlanma yapısı, örgütün hukuk grubu, propaganda faaliyetleri ve FETÖ ile ilişkisine ayrıntılı olarak yer veriliyor.

ARAMALARDA 79 TABANCA, 23 TÜFEK VE 17 BİN 596 ADET FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

İddianamede, örgüt üyelerinin ev aramalarında 79 tabanca, 23 tüfek ve 17 bin 596 adet fişek ele geçirildiği belirtiliyor.

İddianamede, 11 Temmuz 2018 tarihinde örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, "Dragos" olarak tabir edilen örgüt merkezinde arama işlemlerini gerçekleştiren kolluk personeline yönelik olarak, hali hazırda tutuklu bulunan örgüt mensubu Mert Sucu tarafından Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlisine 2 adet ateş açıldığı ancak çelik yelekten dolayı herhangi bir ölüm olay yaşanmadığı ifade edildi.

24 AYRI SUÇTAN CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLİYOR

İddianamede toplam 226 şüphelinin "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "Cinsel istismar" gibi toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor.







