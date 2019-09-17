Son Dakika Haberleri: Adnan Oktar suç örgütü hakim karşısında
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Adnan Oktar suç örgütü hakim karşısında

7 dakika önce

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianame kapsamında, aralarında örgüt elebaşısı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına Silivri'de başlandı.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianame kapsamında, aralarında örgüt elebaşısı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına Silivri'de başlandı.

Adnan Oktar suç örgütü hakim karşısında

Adnan Oktar, İstanbul, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:36 Kaynak: AA
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