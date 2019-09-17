Adnan Oktar suç örgütü hakim karşısında

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianame kapsamında, aralarında örgüt elebaşısı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına Silivri'de başlandı.